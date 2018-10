Antonella Clerici | Portobello delude E la rivincita di Elisa Isoardi col Tapiro

dilei

(Di lunedì 29 ottobre 2018) L’esordio disu Rai 1 sabato 27 ottobre connon è stato dei migliori, malgrado la presenza di Carlotta Mantovan. Gli ascolti sono statinti e in più la presentatrice è stata travolta dalle polemiche per la presenza del pappagallo in tv. Come riporta il Corriere della Sera gli animalisti si sono scatenati e non hanno risparmiato Antonellina dalle critiche. La Lav su Twitter scrive: Dopo più di 30anni di passi avanti contro sofferenza animali, riproporre in Tv (tra rumori, luci) pappagalli o acquari significa non aver compreso che la società si è evoluta. Invitiamo gli autori di @Raiuno a fare show senza animali #” Mentre il consigliere Rai Riccardo Laganà si dice in generale contrario alla presenza di animali in tv. I fan dellasono divisi e sul suo profilo Instagram c’è chi elogia la presentatrice e chi non usa mezzi ...