Anticipazioni Niagara con Licia Colò | lunedì 29 ottobre

Niagara 29 ottobre 2018 : ultima puntata - Anticipazioni con Licia Colò : I cambiamenti sono però spettacoli della natura che avvengono anche attraverso lo scorrimento di due faglie come a Silfra, in Islanda, dove passa la spaccatura tra le placche continentali, e dove ...

Niagara di Licia Colò - le Anticipazioni della puntata del 22 ottobre 2018 : Torna Licia Colò con “Niagara – Quando la natura fa spettacolo” su Rai 2: ecco le anticipazioni di lunedì 22 ottobre 2018 “Niagara – Quando la natura fa spettacolo“, il programma condotto da Licia Colò torna in prima serata su Rai2. Per la penultima puntata di questa stagione, il programma ha come macrotema “proteggere il futuro”. Scopriamo le anticipazioni della quinta puntata in onda lunedì 22 ottobre. Niagara – Quando la natura fa ...

Anticipazioni Niagara - 15 ottobre : Licia Colò in Sardegna e Islanda : Licia Colò: Anticipazioni della quarta puntata di Niagara Questa sera, a partire dalle 21:20 su Rai Due andrà in onda il quarto appuntamento con il programma Niagara – Quando la natura fa spettacolo che vede protagonista la conduttrice Licia Colò, che, ormai da anni, ci ha abituati alla visione di paesaggi mozzafiato. Nella puntata di oggi, la Colò porterà il suo pubblico nel deserto di Piscinas, situato nel comune di Arbus, in Sardegna, con ...

Anticipazioni Niagara - cosa vedremo nella puntata del 8 ottobre 2018 : Terzo appuntamento con Licia Colò e “Niagara – Quando la natura fa spettacolo” su Rai 2: ecco le Anticipazioni di lunedì 8 ottobre 2018 Nuovo appuntamento su Rai2 con “Niagara – Quando la natura fa spettacolo“, il programma condotto da Licia Colò e dedicato ai capolavori della natura, i luoghi ancora incontaminati, gli angoli di paradiso del nostro pianeta. Scopriamo le Anticipazioni della terza puntata di lunedì 8 ...

Niagara con Licia Colo : Anticipazioni puntata 1 ottobre 2018 : Secondo appuntamento con “Niagara – Quando la natura fa spettaColo”, il nuovo programma di Licia Colò: ecco le anticipazioni di lunedì 1 ottobre Torna su Rai2 “Niagara – Quando la natura fa spettaColo“, il programma documentaristico e di informazione condotto in prima serata da Licia Colò. Scopriamo le anticipazioni e il tema della nuova puntata. Niagara – Quando la natura fa spettaColo: anticipazioni 1 ...

NIAGARA/ Anticipazioni 24 settembre : Licia Colò torna con l’Islanda - regina dei ghiacci : NIAGARA, Anticipazioni 24 settembre: Licia Colò torna su Raidue con un programma dedicato alla Natura. Protagonista della prima puntata è l'Islanda e la sua acqua.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:33:00 GMT)