Angela Merkel lascerà la politica nel 2021 | ' Ho perso | finisco la legislatura e mi ritiro'

Il tonfo di Angela Merkel si sentirà in tutta Europa : Il baricentro della politica tedesca è destinato a spostarsi più a destra e condizionare anche le Europee. Lo studio della Fondazione Adenauer

Il tonfo di Angela Merkel si sentirà in tutta Europa : La nuova sconfitta dei partiti della Grosse Koalition nelle elezioni dell'Assia, bruciante per l'Spd come per la Cdu, apre una serie di interrogativi, non solo di politica interna a breve (Chi guiderà i cristiano democratici? I socialdemocratici lasceranno il governo?), ma anche sui possibili riflessi della sconfitta sulle prossime elezioni europee. La Cdu è l'azionista di maggioranza del Partito popolare europeo (Ppe) e il Ppe con ...

Angela Merkel sulle orme di Kohl : "Angela Merkel si è messa il cappio al collo: confermando che non si ricandiderà a guidare il paese nel 2021 rischia le dimissioni già nei prossimi mesi". A parlare è Alexandru Filip, politologo della Hertie School of Governance di Berlino. I deludenti risultati delle elezioni federali in Assia, a due settimane da quelli altrettanto negativi in Baviera, hanno scosso profondamente i Cristiano Democratici tanto che la ...

Angela Merkel annuncia la data del suo ritiro dalla politica : La cancelliera tedesca Angela Merkel è pronta a dare il suo addio alla politica. Non si ricandiderà a guidare la sua Cdu a dicembre, quando si terrà il congresso del partito. E non si ricandiderà come cancelliera né per un seggio in Parlamento nel 2021. Si apre lo scontro per la sua successione nella Cdu.Continua a leggere

Angela Merkel addio dopo il flop "Lascio la politica nel 2021" : "Non sono nata cancelliera e non l'ho mai dimenticato ma oggi è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo". Angela Merkel ha confermato di persona in una dichiarazione fatta dalla sede del suo partito la decisione di lasciare i suoi incarichi Segui su affaritaliani.it

Angela Merkel pronta a lasciare la presidenza della Cdu : La cancelliera tedesca Angela Merkel sarebbe disponibile a rinunciare alla guida del suo partito, dopo le pesanti perdite elettorali in Assia, al prossimo congresso della Cdu di dicembre: lo riferiscono fonti vicine al partito, come riporta Dpa. Le stesse fonti affermano che Merkel vuole comunque rimanere cancelliera.Un funzionario di partito, mantenendo l'anonimato, ha detto all'agenzia di stampa Afp che Merkel "non rappresenta più la ...

Angela Merkel non si ricandiderà a leader della CDU - dice lo Spiegel : La cancelliera tedesca Angela Merkel lascerà la guida del suo partito, l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), quest’anno alla fine del suo mandato e non si candiderà a dicembre per un nuovo incarico come leader della CDU. La notizia non è ancora ufficiale, The post Angela Merkel non si ricandiderà a leader della CDU, dice lo Spiegel appeared first on Il Post.

L'Assia dà un altro schiaffo ad Angela Merkel. Che farà ora la cancelliera? : Nuova batosta per la Cdu della cancelliera tedesca, Angela Merkel, e per la Spd, sua alleata nel governo nazionale.

In caduta libera la popolarità del partito di Angela Merkel - : La terza forza politica tedesca è rappresentata dalla destra populista ed euroscettica di "Alternativa per la Germania", sostenuta secondo il sondaggio dal 16% dei tedeschi.

Assia - schiaffo alla Cdu di Angela Merkel : trionfano i verdi : Siamo felici di questo storico miglior risultato dei verdi in Assia', ha aggiunto, rendendo onore al ministro dell'Economia uscente, Tarek Al Waziri, che ha guidato il partito al trionfo di stasera. ...

Elezioni in Assia : crolla la Cdu di Angela Merkel - volano i verdi e l’estrema destra : Il risultato del voto nel Land della Germania centrale considerato un test importante per la coalizione di governo. crolla sia il partito della Cancelliera che i socialdemocratici, verdi al 20%, cresce anche l’estrema destra

È verde e di padre yemenita. In Assia - Tarek è il nuovo incubo di Angela Merkel : Non fosse per il terzo incomodo, Tarek El-Wazir: considerato un 'Realo', ossia un pragmatico, si occupa nel governo nero-verde dei temi dell'economia e del traffico ed è riuscito a evitare in larga ...