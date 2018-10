Andrea Camilleri : «Da quando io non vedo più - vedo meglio». : «Chiamatemi Tiresia!». Si apre così “Conversazione su Tiresia”, lo spettacolo scritto e interpretato da Andrea Camilleri e prodotto da Carlo degli Esposti per Palomar, andato in scena al Teatro Greco di Siracusa lo scorso 11 giugno 2018 di fronte a 4mila spettatori nell’ambito delle rappresentazioni classiche realizzate dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico. Un racconto mitico, pensato, scritto e narrato da Andrea Camilleri che “cunta” la ...

Andrea Camilleri : «La fortuna di essere cieco e non vedere certe facce» : Andrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea Camilleri«In questo momento, è una fortuna essere ciechi, non vedere certe facce ributtanti che seminano odio, che seminano vento e raccoglieranno tempesta». Andrea Camilleri, ospite domenica sera di Che Tempo Che Fa, su Raiuno, non ha edulcorato la realtà. Lo stato di salute di un Paese che ha perso «la ...

Andrea Camilleri a Che tempo che fa : “Una fortuna essere ciechi - almeno non vedo le facce di chi oggi semina odio” : Toccante testimonianza di Andrea Camilleri in collegamento a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1. Lo scrittore ha commentato la proposta al Senato per la Commissione anti-odio da parte dalla senatrice Liliana Segre: “In questo momento è una fortuna essere ciechi… non vedere certe facce che seminano odio, che seminano vento e raccoglieranno tempesta. Le parole della senatrice Segre sono tutte da sottoscrivere. Stiamo perdendo la misura, il ...

Conversazione su Tiresia con Andrea Camilleri a marzo su Rai1 (Anteprima Blogo) : Una piccola grande serata magica quella andata in onda ieri sera su Rai1 nella puntata di Che tempo che fa. In una unica serata, abbiamo visto la vera essenza di quello che è e che dovrebbe essere la prima rete: ovvero la televisione di tutti. Il canale che rappresenti tutte le anime del telespettatore tipo dell'universo televisivo nostrano. Dal grande Andrea Camilleri che ha parlato del suo spettacolo "Conversazione su Tiresia" andato in ...

'Conversazione su Tiresia. Di e con Andrea Camilleri' al Nuovo Cineteatro Aurora : Il Teatro Greco di Siracusa è oggi il monumento più famoso della città ed è stato sin dall'antichità l'edificio per spettacoli più importante del mondo greco-occidentale, altissimo esempio di ...

Andrea Camilleri : lo scrittore da oltre 100 libri che ha inventato Montalbano compie 93 anni : […] Rosetta cominciò a seguire le prove, ma dopo qualche giorno mi accorsi che il mondo del teatro e le sue regole erano mille miglia distanti da lei. Se non persi le staffe fu perché mi riusciva ...

Andrea Camilleri a Vanity : "I vescovi siciliani volevano farmi senatore a vita. Li ho pregati in ginocchio di non farlo" : Ad un certo punto, qualcuno ha tentato di farlo diventare senatore a vita. Ma lui, Andrea Camilleri, il papà del Commissario Montalbano, si è opposto con tutte le sue forze: "La politica è una cosa seria, bisogna dedicarcisi davvero", ha raccontato in un'intervista a Vanity Fair. Dall'amore per le figure femminili della sua esistenza alla passione per la scrittura in siciliano, l'autore parla di sé senza filtri. E ...