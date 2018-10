Analisi Tecnica | Euro FX Future del 26 10 2018

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 26/10/2018 : Chiusura del 26 ottobre Composto ribasso per il derivato sui principali titoli europei , in flessione dell'1,49% sui valori precedenti. Analizzando lo scenario del Future sull' EuroStoxx 50 si ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 29/10/2018 : Chiusura del 29 ottobre Controllato progresso per l' Hang Seng Index , che chiude in salita dello 0,38%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l' ...