Ambra e Allegri presto sposi | indizi e indiscrezioni insistenti sulla data delle nozze

Allegri-Ambra - ci siamo : la coppia verso le nozze a fine stagione : Massimiliano Allegri è uno degli allenatori più stimati e più forti in circolazione. Il tecnico della Juventus punta il suo quinto scudetto consecutivo con i bianconeri, che sarebbe l'ottavo di fila per la Vecchia Signora: un vero e proprio record che difficilmente sarà battuto ed eguagliato. Il vero obiettivo della Juventus, però, è conquistare la tanto agognata Champions League che manca da Torino da oltre 23 anni. La finale si disputerà il ...

Ambra Angiolini soffriva di bulimia. Ma ora c’è Allegri : Ambra Angiolini racconta la sua battaglia contro la bulimia e l’amore per Massimiliano Allegri. L’attrice romana in passato ha sofferto di disturbi alimentari, che è riuscita a curare grazie alla nascita dei figli Jolanda e Leonardo, nati dalla relazione con Francesco Renga. “Quando sono rimasta incinta di mia figlia Jolanda la fame d’amore si è finalmente placata – ha svelato ospite de I Lunatici su Radio 2 -. La bulimia ...

Dalla bulimia all’amore per Allegri - Ambra Angiolini confessa i suoi segreti : “se la Juventus perde non chiamo Max per due giorni” : Ambra Angilioni confessa i suoi segreti in un’intervista in radio, la compagna di Allegri parla di come le sconfitte della Juventus influiscano sulla relazione con l’allenatore bianconero Dalla bulimia al rapporto con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini si confessa in un’intervista a Rai Radio Due. L’ex valletta di ‘Non è la Rai’, ora affermata attrice, racconta: “non vado mai allo stadio, ho ...

Ambra Angiolini : "Così calmo Allegri dopo i match" : Ambra Angiolini si racconta. Ai microfoni di Radio due parla del suo passato e soprattutto del suo lato privato. L'attrice a "I Lunatici" parla della sua battaglia (vinta) contro la bulimia: "La bulimia è una malattia che ancora non è così riconosciuta come tale. Mangiare tanto o non mangiare proprio non è un capriccio. Riuscii ad uscirne grazie alla radio, perché di notte una volta feci tutta una puntata su questo tema. Il cibo è la cosa più ...

Ambra Angiolini e Piero Barone “suocera e genero”/ La figlia di Massimiliano Allegri fidanzata con il cantante : Valentina Allegri e Piero Barone stanno ufficialmente insieme. La figlia di Massimiliano Allegri e il cantante de Il Volo, sono usciti allo scoperto per merito del settimanale Chi.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri - prove di famiglia aspettando il matrimonio : Non è ormai un mistero che la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri prosegua a gonfie vele. L’attrice ormai accetta di parlarne anche nelle interviste e non c’è più alcun motivo per nascondersi. La coppia, in attesa di fare il grande passo che il mondo del gossip aspetta con ansia, fa prove di famiglia. Così, come scrive il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 12 settembre, i due – ...