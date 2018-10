Alta tensione su Tap e Tav A Torino espulsi da aula consiglieri centrosinistra

Maltempo : Autostrada del Brennero chiusa al traffico - traliccio dell’Alta tensione pericolante : L’Autostrada del Brennero è stata chiusa per precauzione, tra Vipiteno e Brennero, per il rischio di caduta di un traliccio dell’alta tensione nello stesso punto in cui ieri sera era caduta una frana. L’AutoBrennero è stata dunque nuovamente chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra Vipiteno e Brennero. Per chi viene da Sud l’uscita obbligatoria è quella di Vipiteno, per chi entra in Italia non è possibile ...

Tap - Alta tensione nel M5S : la base pugliese è in rivolta : L'annuncio del premier Giuseppe Conte, che ha dato il via libera alla realizzazione del gasdotto Tap in Puglia, ha scatenato la confusione all'interno del Movimento 5 Stelle. L'offensiva dei comitati No Tap è partita sui social già ieri, con la diffusione di alcuni video in cui militanti strappano le tessere elettorali, un modo chiaro per manifestare al M5S la propria intenzione di non dare più il proprio voto a chi non mantiene le promesse ...

Alta tensione M5s sul Tap - tre parlamentari 'Conte sbaglia'. Di Maio 'Penali per 20 miliardi' : E il ministro dell'Economia Giovanni Tria, alla festa del Foglio, ribadisce: 'Io dico, in generale, che bisogna sbloccare le opere pubbliche'. Ieri Conte aveva scritto ai sindaci per annunciare che ...

Banche - è Alta tensione il governo studia l'ipotesi di una fusione per MPS - La Repubblica - : Il quotidiano fa il punto della situazione sulle Banche italiane, raccogliendo le dichiarazioni del mondo politico sul loro rafforzamenti patrimoniali. L'idea sembra essere quella di procedere con ricapitalizzazioni nell'ambito di "schemi di fusione tra istituti di seconda fila". La Repubblica mette ...

Le notizie del giorno – Ripescaggio Serie B - tensione sempre più Alta : Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B e sul fronte ripescaggi. Il torneo cadetto è arrivato all’8^ giornata, così come quello di Serie C ma entro la giornata di giovedì potrebbe andare in scena un clamoroso ribaltone che rischia di sconvolgere maggiormente il torneo cadetto. L’Entella ha disputato solo una giornata, successo in trasferta nella gara contro il Gozzano e terminata con il punteggio di 1-3 ma partita ...

Mourinho-Juventus - Alta tensione : l’allenatore risponde ai tifosi bianconeri : Mourinho-Juventus – Si è concluso il terzo match valido per la 3^ giornata della fase a gironi di Champions League, si sono affrontate Manchester United e Juventus in una partita che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della competizione, la squadra di Massimiliano Allegri ha in parte riscattato il pareggio nella gara di campionato contro il Genoa. Vince la Juventus grazie alla rete di Dybala. Nel finale insulti dei tifosi ...

Livorno - Alta tensione : confronto con i tifosi dopo la sconfitta contro il Benevento : Nella giornata si è conclusa la giornata valida per il campionato di Serie B, un torneo che sta regalando sempre emozioni e colpi di scena, successo da parte del Benevento davanti al pubblico amico grazie ad una rete di Coda, il Benevento in piena lotta per la promozione mentre per il Livorno è crisi sempre più nera ed ultimo posto in classifica. Momento difficilissimo per il Livorno ed incubo retrocessione, al termina del match la squadra ...

Juventus - Allegri tiene Alta la tensione : “contro lo United partita difficile - molto fisica” : Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara di Champions League tra Juventus e Manchester United “Loro sono una squadra forte, molto fisica, dovremo giocare bene palla a terra”. Così l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester United. “Sono una squadra forte, costruita per vincere -aggiunge Allegri in conferenza stampa-. Hanno un ...

Sicilia : altra notte ad Alta tensione - forti temporali da Palermo a Catania e Ragusa : Nuovi forti temporali in Sicilia, prende forma la bassa pressione sul centro-sud. La massa d'aria fredda giunta dai Balcani nel corso di domenica (ieri) dopo aver fortemente colpito a tratti in...

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni 28 ottobre : Alta tensione tra Alessandro ed Elena - e Caterina? : Nella seconda puntata de L’Isola di Pietro 2 le cose non faranno altro che peggiorare per Elena. Gli uomini della sua vita le stanno mentendo: da una parte c’è Alessandro legato alla donna trovata morta, Giulia, dall’altra il padre Pietro che ha accolto in casa il giovane Diego, sospettato dell’omicidio. Il pediatra ha deciso di accoglierlo in casa perché all’epoca fu lui a farlo nascere e a prendersi cura del ...

Condono - Alta tensione Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva». Il leader 5S : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...