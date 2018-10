Allerta Meteo Trentino Alto Adige | allarme “rosso” tra frane e piene | 300 mm di pioggia e

Allerta Meteo Abruzzo : criticità “arancione” per esondazioni e forti precipitazioni : In Abruzzo è stata diramata l’Allerta Meteo “arancione”: oggi il maltempo interesserà i Bacini dell’Aterno, dell’Alto Sangro e la Marsica e sulle restanti zone della Regione, in particolare sui bacini Tordino-Vomano, Bacino del Pescara e Bacino Basso del Sangro prevista Allerta gialla per rischio idraulico diffuso. Potrebbero verificarsi fenomeni di esondazione dovuti all’innalzamento del livello idrometrico dei corsi ...

Allerta Meteo - tempesta di vento peggio di un Uragano in arrivo : nel pomeriggio raffiche shock di 150 km/h in Sardegna - massima allerta! [MAPPE] : 1/8 ...

Allerta Meteo - tutta l’Italia in balia del “Monsone” innescato dallo Scirocco : pesantissimo avviso di Estofex per le prossime ore : Allerta Meteo – È emergenza maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lo segnala con pesanti avvisi. Un’Allerta Meteo di livello 2 copre gran parte del Mediterraneo centrale per nubifragi, raffiche di vento da forti a distruttive, tornado e grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 circonda quest’area per pericoli simili ma con probabilità minori. Livello di Allerta 1 anche per il Mediterraneo occidentale ...

Lazio-Inter a rischio rinvio - Allerta Meteo a Roma! Le possibili date per il recupero nel caso non si giochi : Lazio-Inter è a rischio rinvio a causa delle condizioni meteo critiche che stanno colpendo la capitale. A Roma, infatti, la pioggia potrebbe intensificarsi notevolmente e l’allerta gialla potrebbe diventare rossa obbligando così a un rinvio del big match valido per la decima giornata della Serie A 2018-2019. Il monday night, in programma questa sera lunedì 29 ottobre (ore 20.30), è dunque in dubbio: il campo di gioco dell’Olimpico è ...

Lazio-Inter a rischio rinvio : Allerta Meteo su Roma - le ultime novità : Lazio ed Inter dovrebbero giocare questa sera allo stadio Olimpico di Roma, ma l’allerta meteo potrebbe complicare il normale svolgimento dell’incontro: i dettagli Scuole chiuse ed allerta meteo sulla città di Roma. In questo scenario stasera si dovrebbe giocare all’Olimpico una gara importantissima per la classifica della Serie A, quella tra Lazio ed Inter. La capitale è stata investita da violente piogge già dalla ...

Allerta Meteo Estofex : marcato maltempo - attesi fenomeni intensi : Allerta meteo Estofex - attesi fenomeni intensi. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su massimo di tre) per la...

Allarme Maltempo in Liguria : Allerta Meteo rossa su Genova e Levante - scuole chiuse : E’ in vigore l’allerta meteo rossa in Liguria nelle province di Genova e Savona e in particolare sulla costa da Noli a Portofino, e sui versanti padani del genovese e del savonese. scuole chiuse in tutta la Regione tranne nelle zone di Spotorno e Albisola. Numerosi ieri gli interventi dei vigili del fuoco a Genova per danni causati dal forte vento e dalle piogge torrenziali: i quartieri più colpiti sono stati San Teodoro e ...

Allerta Meteo Sicilia : oggi previsti forti temporali - burrasca e mare molto mosso : La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un’Allerta Meteo per la giornata di oggi, valida fino alla mezzanotte: sono attese precipitazioni “diffuse e persistenti, a carattere temporalesco, sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi molto elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, sulla Sicilia nord-orientale, con cumulate da moderate a puntualmente elevate; sparse, anche a carattere temporalesco, ...

Meteo oggi : Allerta Meteo in molte regioni - elevato rischio idrogeologico : meteo oggi: si intensifica ulteriormente la fase di maltempo. allerta meteo per molte regioni. meteo oggi - L'intensa fase di maltempo generata dalla formazione di un profondo minimo barico sul...

Allerta Meteo in Valsesia - aperta la sala operativa : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Allerta meteo in Valsesia, ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Allerta Meteo in Italia (29 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il maltempo protagonista in Italia. Proteste in Puglia contro il Movimento Cinque Stelle. Migranti abbandonati nel mare in tempesta. (29 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Allerta Meteo - il “Monsone” innescato dallo Scirocco manda l’Italia sott’acqua : piogge torrenziali dalla Sicilia alle Alpi - e il peggio sarà tra Lunedì e Martedì : allerta Meteo – Lo Scirocco che infuria da ore sull’Italia con raffiche di oltre 120km/h da Nord a Sud ha innescato l’atteso “Monsone Italiano”, una “valanga” di pioggia torrenziale caduta nel weekend tra Sabato e Domenica in tutto il Paese, da Nord al Sud. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate proprio al Nord, in modo particolare su Liguria e Nord/Est, con conseguenti pesantissimi disagi ...

Maltempo - Allerta Meteo massima a Verona : il fiume Adige è già altissimo - incubo alluvione [LIVE] : A Verona il livello del fiume Adige e’ salito notevolmente nelle ultime ore, superando lo zero idrometrico. In particolare, nella zona del Ponte Scaligero di Castelvecchio (vedi foto a corredo dell’articolo) l’acqua sta arrivando a lambire le arcate del ponte eretto dalla Signoria della Scala. Ad Arce’, nel comune di Pescantina, il fiume e’ tracimato in alcuni tratti di campagna. In serata la pioggia e’ ...

Allerta Meteo : chiusa Autostrada del Brennero - allerta in Veneto e Liguria Scuole chiuse lunedì in molte città : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola. E all’Elba crolla il pontile di Vigneria, simbolo dei minatori