Allerta Meteo Toscana | temporali e vento forte | criticità prorogata fino a domani

Allerta Meteo Valle d’Aosta : criticità “gialla” fino a domani : Il Centro funzionale della Valle d’Aosta ha prorogato fino alla mattinata di domani, martedi’ 30 ottobre, su tutto il territorio regionale l’Allerta ‘gialla‘ (livello 1 su 3) per criticita’ idrogeologica e l’avviso Meteo per precipitazioni forti, diramati ieri. La quota neve, che ora si attesta a quota 1.800-2.000 metri, dovrebbe abbassarsi nel corso della serata, arrivando a 1.200 metri. L'articolo ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità “gialla” su tutta la regione : La Protezione civile della Sardegna ha diramato un’Allerta Meteo ‘gialla‘ di criticità ordinaria per “rischio idrogeologico localizzato” per la giornata di oggi relativa alle province di Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura, Logudoro. L’avviso è valido dalle ore 14 di oggi alle ore 14 di domani. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità “gialla” ...

Allerta Meteo - è allarme tornado in Italia : massima attenzione dalla Liguria alla Sicilia - sulle pianure del Nord e sull’Adriatico [MAPPE e DETTAGLI] : 1/21 ...

Lazio-Inter a rischio rinvio - Allerta Meteo a Roma! Le possibili date per il recupero - previsto un peggioramento : Lazio-Inter è a rischio rinvio a causa delle condizioni meteo critiche che stanno colpendo la capitale. A Roma, infatti, la pioggia potrebbe intensificarsi notevolmente e l’allerta gialla potrebbe diventare rossa obbligando così a un rinvio del big match valido per la decima giornata della Serie A 2018-2019. Il monday night, in programma questa sera lunedì 29 ottobre (ore 20.30), è dunque in dubbio: il campo di gioco dell’Olimpico è ...

Maltempo - attesi nubifragi da Nord a Sud : a Venezia l'alta marea sfiora i 150 cm | Allerta Meteo fino a martedì : Italia travolta da bombe d'acqua, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino-Alto Adige fino alla Campania. ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna - nuovo aggiornamento : criticità per mareggiate - temporali e vento forte : Due nuove allerte emanate dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae Emilia-Romagna, in vigore dalle 12 di oggi e fino alle 24 di domani martedì 31 ottobre. La presenza di un sistema temporalesco ‘auto rigenerante’ determinerà oggi piogge di intensità elevata su tutto il settore occidentale della regione, più accentuate sulle aree montane e ...

Prolungata Allerta Meteo rossa : ANSA, - GENOVA, 29 OTT - Prorogata l'allerta meteo rossa in gran parte della Liguria, dove Val di Vara, Cinque Terre e spezzino sono state le zone al momento più colpite dalle forti piogge, con un ...

Allerta Meteo : ciclogenesi esplosiva nel Mediterraneo - scirocco impetuoso e carico di sabbia : Profondo ciclone extra-tropicale nel Mediterraneo, scirocco tempestoso sull'Italia e nubifragi alluvionali. Allerta massima. Allerta Meteo / Stiamo entrando in questi minuti nella fase cruciale di...

Maltempo - precipitazioni intense sul Piemonte : Allerta Meteo “arancione” - situazione attuale e previsioni meteo : L’allerta in Piemonte rimane arancione in tutto il nord della regione e, a sud, nei bacini dei fiumi Belbo, Bormida e Scrivia, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Il bollettino emesso alle ore 13 da Arpa Piemonte conferma per tutta la giornata di oggi e la mattina di domani l’allerta arancione “per piogge, vento e deflusso dei corsi d’acqua nelle zone a nord (Toce, Chiusella, Cervo, Valsesia) e sud-est del ...

Allerta Meteo Liguria - prolungato l’allarme “rosso” : è una “tempesta perfetta” - attesa mareggiata “storica” : È scattata alle 12 di oggi, lunedì 29 ottobre, l’Allerta Meteo rossa per pioggia sulla zona C in provincia della Spezia, Tigullio e Fontanabuona. In questo momento tutta la Liguria è in stato di Allerta rossa, ad esclusione del ponente che è in arancione. Val di Vara, Cinque Terre e spezzino sono state le zone al momento più colpite dalle forti piogge, con un picco a Monterosso di 140 millimetri da mezzanotte: lo hanno reso noto il ...

Allerta Meteo Roma - il senatore lancia l’allarme : “anche il Senato - Palazzo Madama - e il Pantheon sono a rischio alluvione. Non bisogna dimenticare” : “Nel 1870 una alluvione interessò l’area dove è ubicato il Senato della Repubblica Italiana. A proposito di allerte idrogeologiche e aree inondabili: sapete che Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, è a rischio inondazione? Non solo Palazzo Madama, anche il Pantheon e gli edifici circostanti dove sono ubicati gli uffici dei Senatori come Palazzo Toniolo e Palazzo ISMA. Come si fa a dire? Semplice. Tra Piazza ...

Allerta Meteo - nubifragi e alluvioni concentrati sull’Italia tra oggi e domani : è massima allerta per il “Monsone Italiano” : allerta Meteo – Il maltempo sferza già da giorni l’Italia e per i prossimi 2 giorni la situazione non migliorerà. Una potente tempesta porterà il rischio di piogge torrenziali e nevicate in montagna su alcune parti dell’Europa centrale e meridionale fino a domani, 30 ottobre. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. I suoi impatti maggiori, tuttavia, si faranno sentire ...

Allerta Meteo - la furia dello scirocco porta sull’Italia una bolla di caldo incredibile e tanta sabbia del Sahara : +30°C in Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – L’eccezionale ondata di maltempo in atto sull’Italia, e provocata dallo scirocco, è accompagnata in queste ore da un’incredibile bolla di caldo proveniente dal deserto del Sahara: i cieli del nostro Paese si stanno riempiendo di polvere e sabbia desertica, colorandosi di giallo, e le temperature stanno aumentando su valori clamorosi per il periodo, dopo il caldo record della scorsa settimana al Nord. ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : allarme “rosso” tra frane e piene - 300 mm di pioggia e 80 cm di neve : Allerta Meteo “rossa” in Trentino Alto Adige a causa del maltempo che ha determinato forti precipitazioni piovose e neve sui rilievi oltre i 2200 metri. Si registrano fiumi esondati, canali straripati, frane, che hanno portato alla chiusura di arterie sia principali che secondarie. In alcune zone sono caduti anche 300 millimetri di acqua e sui rilievi il manto bianco ha raggiunto anche gli 80 centimetri. In provincia di Bolzano le ...