Allerta Meteo Sicilia | oggi previsti forti temporali | burrasca e mare molto mosso

Meteo oggi : Allerta Meteo in molte regioni - elevato rischio idrogeologico : meteo oggi: si intensifica ulteriormente la fase di maltempo. allerta meteo per molte regioni. meteo oggi - L'intensa fase di maltempo generata dalla formazione di un profondo minimo barico sul...

Allerta Meteo in Valsesia - aperta la sala operativa : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Allerta meteo in Valsesia, ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Allerta Meteo in Italia (29 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il maltempo protagonista in Italia. Proteste in Puglia contro il Movimento Cinque Stelle. Migranti abbandonati nel mare in tempesta. (29 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Allerta Meteo - il “Monsone” innescato dallo Scirocco manda l’Italia sott’acqua : piogge torrenziali dalla Sicilia alle Alpi - e il peggio sarà tra Lunedì e Martedì : allerta Meteo – Lo Scirocco che infuria da ore sull’Italia con raffiche di oltre 120km/h da Nord a Sud ha innescato l’atteso “Monsone Italiano”, una “valanga” di pioggia torrenziale caduta nel weekend tra Sabato e Domenica in tutto il Paese, da Nord al Sud. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate proprio al Nord, in modo particolare su Liguria e Nord/Est, con conseguenti pesantissimi disagi ...

Maltempo - Allerta Meteo massima a Verona : il fiume Adige è già altissimo - incubo alluvione [LIVE] : A Verona il livello del fiume Adige e’ salito notevolmente nelle ultime ore, superando lo zero idrometrico. In particolare, nella zona del Ponte Scaligero di Castelvecchio (vedi foto a corredo dell’articolo) l’acqua sta arrivando a lambire le arcate del ponte eretto dalla Signoria della Scala. Ad Arce’, nel comune di Pescantina, il fiume e’ tracimato in alcuni tratti di campagna. In serata la pioggia e’ ...

Allerta Meteo : chiusa Autostrada del Brennero - allerta in Veneto e Liguria Scuole chiuse lunedì in molte città : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola. E all’Elba crolla il pontile di Vigneria, simbolo dei minatori

Roma Capitale - scuole chiuse domani per maltempo/ Ultime notizie Allerta Meteo : comunicato del sindaco Raggi : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: sindaco Raggi firma ordinanza per domani, lunedì 29 ottobre. Le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud: maltempo imperversa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:44:00 GMT)

Maltempo : Allerta Meteo da Nord a Sud. Scuole chiuse a Genova e Roma : Lunedì sarà il giorno peggiore con piogge, temporali e venti forti. Il governatore del Veneto Zaia chiede l'intervento della Protezione Civile: 'E' la stessa situazione del Polesine, nel 66 -

Allerta Meteo : scuole chiuse domani 29 ottobre 2018 in tante citta' causa maltempo - ELENCO : Fortissima ondata di maltempo domani, in arrivo venti tempestosi e nubifragi. Numerose scuole chiuse in Italia. Allerta meteo e scuole chiuse / Il maltempo è pronto ad entrare nel vivo dopo...

Allerta Meteo Lazio : confermata criticità arancione : “L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso oggi un nuovo bollettino di criticita’ idrogeologica per temporali e che a partire dalle prime ore di domani, lunedi’ 29 ottobre e per 24-36 ore prevede su tutte le zone di Allerta del Lazio una fase di pre-Allerta codice arancione. E’ stato altresi’ emesso un Allertamento per vento di livello “tempesta”. Lo comunica, in una nota, la Regione ...

Maltempo - domani 29 ottobre scuole chiuse a Roma - Genova e Venezia per l'Allerta Meteo | : A causa delle abbondanti piogge previste lunedì 29 ottobre gli studenti resteranno a casa nella Capitale, in cinque province del Veneto compreso il capoluogo, in Liguria e in Toscana nel Grossetano

ROMA - SCUOLE CHIUSE DOMANI PER MALTEMPO/ Ultime notizie Allerta Meteo : lezioni ko - i comuni che seguono Raggi : SCUOLE CHIUSE a ROMA e nel Lazio: sindaco Raggi firma ordinanza per DOMANI, lunedì 29 ottobre. Le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud: MALTEMPO imperversa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:32:00 GMT)

Allerta Meteo - situazione critica per Lunedì 29 : il Premier Conte dichiara lo “stato di mobilitazione nazionale della protezione civile” - è l’allarme più estremo : Il Sistema di protezione civile nazionale sta seguendo a tutti i livelli territoriali l’ondata di maltempo che sta interessando quasi tutto il territorio nazionale, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. In considerazione del possibile aggravarsi della situazione a causa della prevista persistenza dei fenomeni Meteo e del carattere di eccezionalità con cui il maltempo potrebbe manifestarsi, il Presidente della Regione ...