Allerta Meteo : scuole chiuse a Napoli domani 30 ottobre 2018 : Il sindaco Luigi de Magistris ha deciso: domani 30 ottobre scuole chiuse a Napoli. La decisione è stata presa per “consentire l’esame dei notevoli danni della non prevista, nella sua eccezionalita’, ondata di maltempo, tenuto conto della sola Allerta gialla, criticita’ ordinaria, diramata dalla competente protezione civile“. L'articolo Allerta Meteo: scuole chiuse a Napoli domani 30 ottobre 2018 sembra essere il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Lazio-Inter si gioca! Scongiurato il rinvio - in campo nonostante l’Allerta meteo : Molti dubbi negli ultimi giorni che sono aumentati ancor di più oggi, con l’ondata di maltempo che ha sommerso d’acqua il Centro Italia. Ora però l’ufficialità: è confermato il posticipo della nona giornata della Serie A di Calcio 2018-2019, si giocherà stasera all’Olimpico di Roma Lazio-Inter. Queste le parole di Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione biancoceleste, sul sito ufficiale dei ...

Allerta Meteo : cosa significa allerta arancione e allerta rossa | : Verde, giallo, arancione e rosso: sulla base delle esperienze europee, anche in Italia sono stati introdotti i codici colore per identificare la pericolosità delle allerte. Ecco come funzionano

Allerta Meteo Roma : scuole chiuse anche domani 30 ottobre : scuole chiuse anche domani 30 ottobre a Roma: lo ha deciso il Campidoglio con un’ordinanza che dispone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. Allerta Meteo, scuole chiuse Martedì 30 ottobre: l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di ...

Allerta Meteo Lazio : domani 30 ottobre niente scuole chiuse a Fiumicino : niente scuole chiuse domani 30 ottobre nel Comune di Fiumicino: “Le notizie in nostro possesso sulle condizioni Meteo – dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – ci indicano un progressivo miglioramento nell’arco della nottata fino a domani mattina. Non ci sono le condizioni dunque per disporre una ulteriore chiusura delle scuole domani, che resteranno aperte. Se dovessimo ricevere notizie diverse dalle attuali ...

Allerta Meteo - nuovo durissimo avviso della protezione civile : allarme rosso anche Martedì 30 Ottobre - ecco i BOLLETTINI : Allerta Meteo – anche domani Allerta rossa nelle regioni interessate da una forte ondata di Maltempo: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Liguria. Allerta arancione e gialla in altre regioni, in particolare nel’area del centro Italia. La conferma dal Dipartimento nazionale della protezione civile. I fenomeni temporaleschi e il vento forte dovrebbero poi cominciare ad attenuarsi nella stessa giornata di ...

Allerta Meteo Napoli : “Verificare quanto accaduto oggi e decidere eventuali scuole chiuse” domani 30 ottobre : “domani bisognerebbe chiudere le scuole per comprendere lo stato dei cortili, delle aiuole, degli alberi che si trovano in prossimita’ delle scuole a Napoli. Qualche volta per eccessiva prudenza si e’ scelto di chiudere le scuole, ma dopo la giornata di oggi, con alberi crollati, comunque serve prendersi una giornata di pausa per verificare quello che e’ accaduto“: lo ha spiegato in una nota Fulvio Martusciello, ...

Meteo - è Allerta maltempo in tutta Italia : quattro morti : La morsa del maltempo non sembra lasciare il Paese e in tutta Italia è allerta Meteo.Piogge torrenziali, allagamenti e venti forti hanno bloccato moltissime città e già da ieri i Meteorologi avevano previsto l'intensità del maltempo che avrebbe investito la penisola.Dopo la richiesta di ieri del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del ...

Allerta Meteo Roma - Raggi al Coc : a breve la decisione su scuole chiuse anche domani 30 ottobre : Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, si trova al Centro operativo comunale, che monitora da ieri la fase di maltempo che imperversa sulla Capitale. Il sindaco sta valutando con gli esperti la situazione e deciderà su eventuali scuole chiuse anche per la giornata di domani, 30 ottobre. L'articolo Allerta Meteo Roma, Raggi al Coc: a breve la decisione su scuole chiuse anche domani 30 ottobre sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Puglia : in arrivo intenso fronte temporalesco entro la serata e nottata [PREVISIONI] : La perturbazione atlantica in azione sull'Italia sta mettendo a dura prova la penisola da nord a sud, con piogge torrenziali, temporali violenti e raffiche di vento impetuose dai quadranti...

Allerta Meteo - enorme Squall-Line flagella l’Italia : lo Scirocco infuria come un Uragano di 1ª categoria - il vento supera i 100km/h a Roma e Napoli [LIVE] : Allerta Meteo – L’Italia è flagellata dal maltempo con un’enorme Squall-Line temporalesca che si estende dalla Lombardia alla Sicilia lungo il fronte freddo alimentato dal ciclone posizionato nel Mediterraneo centro/occidentale: intorno al ciclone ruotano venti impetuosi, come quelli di un Uragano di 1ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson. Nel primo pomeriggio le raffiche di Scirocco hanno raggiunto valori incredibili in ...

Allerta Meteo Nord Est : temporali e nubifragi in arrivo su Veneto e Friuli : Allerta meteo - Vasto sistema temporalesco con valori a fondoscala pronto a colpire Veneto e Friuli. Allerta meteo - L'intensa fase di maltempo annunciata in questi giorni sta raggiungendo l'apice...