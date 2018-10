Allerta Meteo Napoli | “Verificare quanto accaduto oggi e decidere eventuali scuole

Allerta Meteo - nuovo durissimo avviso della protezione civile : allarme rosso anche Martedì 30 Ottobre - ecco i BOLLETTINI : Allerta Meteo – anche domani Allerta rossa nelle regioni interessate da una forte ondata di Maltempo: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Liguria. Allerta arancione e gialla in altre regioni, in particolare nel’area del centro Italia. La conferma dal Dipartimento nazionale della protezione civile. I fenomeni temporaleschi e il vento forte dovrebbero poi cominciare ad attenuarsi nella stessa giornata di ...

Meteo - è Allerta maltempo in tutta Italia : quattro morti : La morsa del maltempo non sembra lasciare il Paese e in tutta Italia è allerta Meteo.Piogge torrenziali, allagamenti e venti forti hanno bloccato moltissime città e già da ieri i Meteorologi avevano previsto l'intensità del maltempo che avrebbe investito la penisola.Dopo la richiesta di ieri del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del ...

Allerta Meteo Roma - Raggi al Coc : a breve la decisione su scuole chiuse anche domani 30 ottobre : Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, si trova al Centro operativo comunale, che monitora da ieri la fase di maltempo che imperversa sulla Capitale. Il sindaco sta valutando con gli esperti la situazione e deciderà su eventuali scuole chiuse anche per la giornata di domani, 30 ottobre. L'articolo Allerta Meteo Roma, Raggi al Coc: a breve la decisione su scuole chiuse anche domani 30 ottobre sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Puglia : in arrivo intenso fronte temporalesco entro la serata e nottata [PREVISIONI] : La perturbazione atlantica in azione sull'Italia sta mettendo a dura prova la penisola da nord a sud, con piogge torrenziali, temporali violenti e raffiche di vento impetuose dai quadranti...

Allerta Meteo - enorme Squall-Line flagella l’Italia : lo Scirocco infuria come un Uragano di 1ª categoria - il vento supera i 100km/h a Roma e Napoli [LIVE] : Allerta Meteo – L’Italia è flagellata dal maltempo con un’enorme Squall-Line temporalesca che si estende dalla Lombardia alla Sicilia lungo il fronte freddo alimentato dal ciclone posizionato nel Mediterraneo centro/occidentale: intorno al ciclone ruotano venti impetuosi, come quelli di un Uragano di 1ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson. Nel primo pomeriggio le raffiche di Scirocco hanno raggiunto valori incredibili in ...

Allerta Meteo Nord Est : temporali e nubifragi in arrivo su Veneto e Friuli : Allerta meteo - Vasto sistema temporalesco con valori a fondoscala pronto a colpire Veneto e Friuli. Allerta meteo - L'intensa fase di maltempo annunciata in questi giorni sta raggiungendo l'apice...

Lazio-Inter - per ora nessun rinvio. Ma a Roma è Allerta meteo : Lazio-Inter– L’incontro in Prefettura c’è stato alle ore 14:00 e, stando così le cose, la partita di stasera si giocherà. Non è stato infatti deciso nessun rinvio per quanto riguarda Lazio-Inter, posticipo della decima giornata in programma stasera all’Olimpico. Sulla Capitale non si è abbattuto l’acquazzone previsto ieri, il vento però è stato forte tanto […] L'articolo Lazio-Inter, per ora nessun rinvio. Ma ...

Allerta Meteo - il significato dei colori - : Verde, giallo, arancione e rosso: sulla base delle esperienze europee, anche in Italia sono stati introdotti i codici colore per identificare la pericolosità delle allerte. Ecco come funzionano

Allerta Meteo : Lazio-Inter a rischio rinvio - a minuti la decisione [INFO e DETTAGLI] : Lazio-Inter rinvio- La situazione nella Capitale è delicata. Il Comune di Roma, attraverso Twitter, ha emesso una breve nota: “Limitare gli spostamenti in città per il forte vento”. Pomeriggio si è svolto il vertice in Prefettura con la Protezione Civile per fare il punto in base alle previsioni per le prossime ore. Si sta valutando la possibilità di un rinvio per la gara dell’Olimpico tra Lazio e Inter in programma alle ore ...

Lazio-Inter - Allerta meteo. Prende quota l'ipotesi rinvio : Resta la situazione di allerta meteo su Roma in attesa di Lazio-Inter di questa sera. Anche se per ora non si segnalano nubifragi: in nottata precipitazioni e forte vento. Il Comune di Roma, ...

Allerta Meteo Roma - presidi : valutare scuole chiuse anche domani 30 ottobre : “Date le criticita’ rilevate in diverse scuole di Roma, con intonaci caduti e alberi precipitati nelle aree esterne, chiediamo che la situazione sia presa in attenta considerazione dal Comune, prevedendo eventualmente la chiusura delle scuole anche domani. In tal caso chiediamo che la decisione sia ufficializzata tempestivamente dal Campidoglio, in modo da permettere alle famiglie di organizzarsi. Ovviamente andranno anche rimossi ...

Allerta Meteo Lombardia : codice rosso su gran parte della regione : codice rosso per le forti piogge su gran parte della Lombardia. La sala operativa della Protezione civile della regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, ha confermato la situazione di Allerta da ‘codice rosso’ per rischio idrogeolico o idraulico su laghi e Prealpi delle province di Varese, Como e Lecco), per le Orobie bergamasche, per la Valcamonica, per ...

Allerta Meteo Liguria : venti fino a 180 Km/h - è SOS ‘downburst’ : Massima attenzione in Liguria in seguito al pesante avviso di Allerta Meteo che interessa la regione nella quale il maltempo ha colpito con piogge e violente raffiche di vento. Un ‘downburst‘ sta attraversando in queste ore la zona di Genova con raffiche di vento sciroccomolto forti che a Fontana Fresca sopra a Sori hanno raggiunto i 180 chilometri all’ora. Lo spiega l’Arpal ribadendo che non si tratta di una tromba ...