Allarme Listeria nel salmone affumicato | quattro morti in Europa

ilgiornale

: Salmone affumicato, allarme listeria: quattro morti per il batterio killer - maxcamerata : Salmone affumicato, allarme listeria: quattro morti per il batterio killer - ledaefrati : Salmone affumicato, allarme listeria: quattro morti per il batterio killer - KontroKulturaa : Listeria nel salmone affumicato, 4 morti: allarme in Europa per il batterio killer - -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) In Nordscoppia l'per alcune confezioni diche avrebbero causato la morte dipersone. Secondo le prime informazioni, le, avvenute in Danimarca, Francia e Germania, sarebbero causate da un lotto diprodotto in Polonia da Bk Salmon.A dare notizia, è stata l'Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa) e dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Gli esami effettuati hanno dimostrato che il ceppo disarebbe stato identico in tutti i Paesi dove sono stati registrati i. E quindi le indagini sono risalite al produttore. Come riporta Il Messaggero, "secondo l'Ecdc con ogni probabilità esiste una contaminazione ambientale nell'impianto polacco dove viene prodotto".Non è raro che nelsi registri la presenza di. Il motivo è che l'affumicatura viene ...