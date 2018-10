Alitalia | spunta il superscivolo per i dipendenti

Dossier Alitalia entra nel vivo : rispunta EasyJet - FS prepara offerta : ... dovrebbe arrivare a stretto giro di posta in una riunione in settimana tra il Premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il ...

La Boldrini e il posto in aereo. Ora spunta la versione di Alitalia : Continua lo scontro sulla querelle su Laura Boldrini e il volo Alitalia. La vicenda è ormai nota. L'imprenditore Duilio Paolini, presidente della Cosmo Srl e già vicepresidente di Confindustria Cuneo, aveva prenotato un posto sul volo 1391 Alitalia da Roma a Genova, pagando pure la maggiorazione per avere le prime file. Quelle comode. Al check-in però, gli operatori di Alitalia gli hanno comunicato di non poterlo far sedere sul posto da lui ...