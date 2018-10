ALESSANDRO GASSMAN “Prendevo psicofarmaci per combattere gli attacchi d' ansia

ALESSANDRO Gassmann a Domenica In sul segreto del successo de I Bastardi di Pizzofalcone e il rapporto con Napoli (video) : Alla vigilia di un nuovo appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone in tv, Alessandro Gassmann a Domenica In ha raccontato entusiasta l'esperienza sul set napoletano della serie ispirata ai romanzi del giallista Maurizio De Giovanni. Da tre anni ormai, ha raccontato Alessandro Gassmann a Domenica In ospite di Mara Venier il 28 ottobre, vive almeno sei mesi all'anno a Napoli per girare gli episodi della serie di cui è protagonista nei panni ...

Domenica In – Settima puntata del 28 ottobre 2018 – Lino Banfi - ALESSANDRO GASSMAN tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi e talent. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Settima puntata del 28 ottobre 2018 – Lino Banfi, Alessandro Gassman tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi e ...

ALESSANDRO GASSMAN : "Mio padre mi ha obbligato a fare l'attore" : "Mio padre mi ha obbligato a fare l'attore ed è stato quasi costretto da sua madre a farlo. Mia nonna era un'insegnante ebrea che lo iscrisse all"Accademia Silvio d'Amico a sua insaputa". Confessione firmata Alessandro Gassman, che ospite di Mara Venier a Domenica In, si è raccontato in un'intervista a tutto tondo, parlando della sua vita privata e professionale, tra il papà Vittorio e le paure che ancora lo accompagnano nella vita e nel ...

Domenica In - la commozione di ALESSANDRO Gassmann : “Mi emoziono a vedere mio padre” : Sono lacrime di commozione quelle di Alessandro Gassman, ospite di Mara Venier, mentre rivede insieme alla conduttrice una vecchia intervista della Venier al papà Vittorio Gassman: “Mi emoziona sempre vedere mio padre. Ero un bambino schivo e chiuso, stavo spesso da solo.” L’attore ha ricordato il grave problema di depressione del padre: “Parlarne di depressione è importante, è fondamentale dirlo”. Tra le foto del cuore di ...

ALESSANDRO GASSMAN a Domenica In : «Prendevo tranquillanti - mio padre mi ha obbligato a fare l'attore» : Reduce dal successo della fiction 'I bastardi di Pizzo Falcone', Alessandro Gassman interviene a Domenica In per raccontare la sua vita, la famiglia e la passione per il suo lavoro e svela di essere ...

ALESSANDRO GASSMAN a Domenica In : 'Facevo uso di tranquillanti - mio padre mi ha obbligato a fare l'attore' : Alessandro Gassman, reduce dal successo della fiction 'I bastardi di Pizzo Falcone', interviene a Domenica In per raccontare la sua vita, la famiglia e la passione per il suo lavoro e svela di essere ...

ALESSANDRO GASSMAN a Domenica In : “Ho paura - ma non uso più tranquillanti” : Alessandro Gassman, la confessione a Domenica In: “Non prendo più tranquillanti, ma soffro ancora” Alessandro Gassman a Domenica In rivela che finalmente è riuscito a superare una grande difficoltà: l’ansia. L’attore, interprete dell’ispettore Giuseppe Lojacono in I bastardi di Pizzofalcone, dichiara di essere riuscito a mettere da parte i tranquillanti. Mara Venier ricorda come qualche […] L'articolo ...

Mara Venier ad ALESSANDRO GASSMAN : “Ero pazza di tuo padre” : Mara Venier fa una confessione sul padre di Alessandro Gassman a Domenica In Alessandro Gassman è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. L’attore romano ha raccontato dei suoi esordi professionali e della sua vita familiare. Attualmente in onda sul primo canale della Tv di Stato con la seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, Alessandro Gassman ha confessato che il padre l’ha obbligato a fare il servizio militare e poi ...

ALESSANDRO Gassman/ Mara Venier sul padre Vittorio : "Mi piaceva - ma non andò come previsto" (Domenica In) : Video, Alessandro Gassman a Domenica In parla di suo figlio Leo, che da poco tempo si è fatto notare a X Factor e che potrebbe avere una splendida carriera. (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 15:01:00 GMT)

Domenica In – Settima puntata del 28 ottobre 2018 – Lino Banfi - ALESSANDRO GASSMAN tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi e talent. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Settima puntata del 28 ottobre 2018 – Lino Banfi, Alessandro Gassman tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi e ...

ALESSANDRO GASSMAN/ Video : "Mio figlio Leo è bravo - ha fatto tutto da solo" (Domenica In) : Video, ALESSANDRO GASSMAN a Domenica In parla di suo figlio Leo, che da poco tempo si è fatto notare a X Factor e che potrebbe avere una splendida carriera. (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 04:15:00 GMT)

Domenica In - anticipazioni e ospiti 27 ottobre : Carlotta Mantovan e ALESSANDRO Gassmann : Domenica in torna in onda domani, 27 ottobre, con una puntata ricca di ospiti. Il comunicato sulla nuova puntata è arrivato poco fa confermando alcuni nomi importanti a cominciare da quello di Carlotta Mantovan. La moglie di Fabrizio Frizzi che questa sera debutterà su Rai1 al fianco di Antonella Clerici, domani sarà in studio da Mara Venier per un’intervista che sicuramente non sarà priva di emozioni. GLI ospiti DI Domenica IN DEL 27 ...

Leo Gassman a X Factor - papà ALESSANDRO : 'Fiero di lui - ma non voglio intromettermi' : Ha soltanto 20 anni e una voce davvero interessante, Leo Gassman - nella squadra di Mara Maionchi - ha debuttato per il primo live di X Factor e certamente il padre Alessandro avrà guardato l'...

X Factor : ALESSANDRO GASSMAN - parla del figlio Leo : ”Sono fiero di lui - ha fatto tutto da solo e ci ha avvertito solo a cose fatte” : Ultime dichiarazioni di Alessandro Gassman sul figlio Leo Gassman a X Factor Alessandro Gassman è tornato a parlare del figlio Leo Gassman, tra i concorrenti dell’ultima edizione di X Factor. Il ventenne sogna di... L'articolo X Factor: Alessandro Gassman, parla del figlio Leo: ”Sono fiero di lui, ha fatto tutto da solo e ci ha avvertito solo a cose fatte” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.