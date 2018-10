Maltempo - cade Albero sull’auto : due morti in Ciociaria. Almeno 4 i feriti in tutta Italia. Allerta rossa in 6 regioni : Nubifragi, burrasca e una Allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria smart. Una ...

Maltempo - tragedia a Frosinone : Albero crolla su auto - 2 morti : tragedia provocata dal Maltempo a Frosinone: un albero è crollato investendo l’auto su cui viaggiavano due persone, che sono morte in seguito all’impatto. Secondo quanto ha riferito la Croce Rossa al Dipartimento della Protezione Civile, l’incidente si è verificato a Castrocielo, in provincia di Frosinone, lungo la via Casilina. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino ed i carabinieri. ...

Maltempo - vento forte a Pescara : Albero cade su un’auto - grave donna : Ultimo lunedì di Ottobre di forte Maltempo su gran parte d’Italia, interessata da piogge e vento forte che stanno causando danni e disagi. A Pescara una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo che un albero, probabilmente a causa del forte vento che imperversa sulla città in queste ore, è caduto sulla sua auto parcheggiata in via Avezzano, vicino alla Prefettura. Il fusto è finito dentro l’abitacolo della vettura. La ...

Roma : Albero si schianta su auto e fa crollare balcone : Roma – Un grosso albero e’ crollato in via Giovanni Nicotera, a Prati, colpendo cinque auto in sosta e danneggiando il balcone di un palazzo. L’alto fusto si e’ sradicato dall’asfalto, e’ caduto su cinque auto parcheggiate e i suoi rami hanno fatto crollare parte del balcone del palazzo di fronte. Un caos per i residenti e per chi li’ ci lavora. L'articolo Roma: albero si schianta su auto e fa crollare ...

Maltempo Roma : Albero cade su auto - un ferito : Incidente all’alba vicino Roma, a Valmontone: un albero è caduto su un’auto ferendo il conducente. Il 44enne è stato medicato in ospedale. Il pino, nella caduta, ha colpito il cofano della macchina in transito. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Roma: albero cade su auto, un ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Cagliari - schianto in auto contro un Albero vicino al cimitero : Barbara muore a 21 anni : Barbara Locci, 21enne di Cagliari, che viaggiava a bordo di una Ford Focus guidata da una amica, è morta sul colpo. Lievi ferite per la conducente dell'auto. Lo schianto alle porte di Serdiana.Continua a leggere

Cagliari - auto contro Albero nella notte : Barbara - 21 anni - è morta sul colpo : Uno schianto tremendo nel cuore della notte che non ha lasciato scampo a una giovanissima. Un’altra, dopo i tragici incidenti stradali dei giorni scorsi. Quelli in cui hanno perso la vita due 18enni, Vincenzo e Pasquale, entrambi di Roccadaspide (Salerno) e Alice, di Cuneo, morta a 24 anni. La vittima dell’ultima tragedia sulla strada si chiamava Barbara Locci, aveva 21 anni ed è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto a ...

Si schianta contro l’Albero e l’auto si incendia - 24enne salvato dai vigili del fuoco : Il giovane, a seguito dell'impatto, è rimasto seriamente ferito e intrappolato tra le lamiere, poi dall'auto si sono sprigionate anche le fiamme facendo temere il peggio. Fortunatamente l'intervento dei pompieri ha evitato altre conseguenze: i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e lo hanno estratto dall'abitacolo affidandolo alle cure mediche.Continua a leggere

Napoli - l'Albero caduto sull'auto al Vomero era pericolante da quattro mesi : La foto che vedete di fianco al titolo di questa pagina, probabilmente l'avrete già vista perché ieri è stata la più condivisa sui social. E sicuramente vi sarete chiesti: com'è possibile che accadano ...