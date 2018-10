Aereo caduto Indonesia | la vittima italiana è un ex ciclista 26enne

Ciclismo - è morto l'ex pro Andrea Manfredi : era sull'Aereo caduto in Indonesia : ROMA - Andrea Manfredi , il giovane italiano di Marina di Massa morto nell'incidente aereo a Giacarta, Indonesia,, aveva un passato da ciclista professionista. Nel 2013 il 26enne aveva gareggiato con ...

Aereo caduto in Indonesia : la vittima italiana è il 26enne Andrea Manfredi di Massa : Si chiamava Andrea Manfredi, 26 anni, era in vacanza a Giacarta da giorni. Era partito da Pisa il 17 ottobre per Hong Kong. Un passato da ciclista, aveva gareggiato con la Ceramica Flaminia, prima di creare l'azienda Sportek.Continua a leggere

Indonesia - Aereo caduto in mare con 189 persone a bordo. Finora nessun superstite : Circa 300 persone tra soldati, agenti di polizia e pescatori sono impegnati nelle ricerche delle vittime, o di eventuali sopravvissuti, del volo Lion Air caduto in mare oggi dopo il decollo da Giacarta: Finora non è stato recuperato alcun corpo, né sono stati trovati superstiti. Le autorità hanno reso noto che le acque in cui è caduto l’aereo – a ovest di Giava – sono profonde 30-35 metri e che i sommozzatori stanno cercando il ...

Era nuovo l'Aereo caduto in Indonesia : ANSA, - GIACARTA, 29 OTT - Era nuovo ed era stato utilizzato solo per un paio di mesi il Boeing 737 Max 8 della compagnia Indonesiana Lion Air schiantatosi oggi in mare poco dopo il decollo da ...

Indonesia. Aereo caduto : in mare detriti : 05.21 L'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri BNPB ha pubblicato su Twitter foto di detriti tra cui smarttphone, libri, borse e parti della fusoliera dell'Aereo raccolti dalle navi di ricerca e soccorso che si sono riversate nell'area. La BNPB ha specificato che sul volo c'erano 181 passeggeri, tra cui tre bambini, e 7 membri dell'equipaggio. La tv indonesiana trasmette immagini di una chiazza di una lunga chiazza di benzina e di ...