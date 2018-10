Adesso Salvini avverte Battisti | Vengo a prenderti di persona

ilgiornale

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Matteonon ha mai fatto mistero di sostenere il neo-presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Soprattutto perché il leader del'ultradestra brasiliana ha sempre detto che avrebbe consegnato all'Italia Cesare, il terrorista condannato all'ergastolo in contumacia e scappato in Brasile per sfuggire alle patrie galere.Ora che il Brasile ha votato e che Bolsonaro è diventato presidente, l'Italia si aspetta che il leader di Brasilia mantenga la promessa. Econferma che non aspetta altro: "Non vedo l'ora di incontrare il neo-presidente Bolsonaro. Sarò lieto di recarmilmente in Brasile anche per andare a prendere il terrorista rosso Cesaree portarlo nelle patrie galere".Anche il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non ha dubbi. "Cesaredeve tornare in Italia, l'ex terrorista fugge dalla giustizia italiana ormai da quasi 40 anni", ha ...