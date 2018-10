Abu Dhabi - La prima volta di un ministro israeliano in moschea

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2018 : Franssen e Pinot festeggiano al femminile - Muki e Shavdatuashvili tra gli uomini : La seconda giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2018 di Judo è andata in archivio con lo svolgimento del torneo di quattro categorie, due femminili e due maschili. Non erano impegnati atleti azzurri, che non saranno presenti neanche nelle gare dell’ultima giornata del programma. Nei -63 kg femminili ha conquistato il successo l’olandese Franssen sconfiggendo prima la tedesca Trajdos e successivamente la slovena Leski nell’atto ...

VIDEO Odette Giuffrida judo - la vittoria nel Grand Slam di Abu Dhabi. Sconfitta Majlinda Kelmendi in finale : Un’impresa clamorosa, nel remake della finale per l’oro delle Olimpiadi di Rio 2016. A due anni di distanza Odette Giuffrida si prende la sua parziale rivincita: nel Grand Slam di Abu Dhabi di judo l’azzurra batte nell’atto conclusivo la kosovara Majlinda Kelmendi, dopo 3’15” di incontro, chiudendo in trionfo. Da segnalare la resa di Kelmendi, sfida che è terminata per il ritiro della kosovara a causa di un problema al ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2018 : LA RINASCITA di Odette Giuffrida! Vittoria sensazionale - battuta in finale la fuoriclasse Kelmendi! : Odette Giuffrida ha compiuto un’autentica impresa ed ha vinto la medaglia d’oro nel Grand Slam di Abu Dhabi! Nella prima giornata della rassegna l’Italia ha schierato la sua unica rappresentante nei -52 kg femminili: la medaglia d’argento olimpica in carica Odette Giuffrida. La Judoka italiana, reduce da un periodo post-Rio tormentato da una lunga serie di infortuni e dalla deludente eliminazione al primo turno dei ...

Lauda : i medici non escludono che possa andare ad Abu Dhabi : I medici che stanno seguendo Niki Lauda non escludono un ritorno nel paddock di F1 per il presidente esecutivo del team Mercedes nella finale di Abu Dhabi. Dopo un ricovero di due mesi e mezzo in seguito al trapianto di polmone, il tre volte campione austriaco ha lasciato l’ospedale in settimana e adesso proseguirà la […] L'articolo Lauda: i medici non escludono che possa andare ad Abu Dhabi sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

F1 - Raikkonen svela : “potrei fare i test di Abu Dhabi con la Sauber. Austin? Ecco come ho festeggiato” : Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del week-end del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Basta un settimo posto a Lewis Hamilton per festeggiare il titolo mondiale, con ogni probabilità sarà il Gp del Messico ad incoronare il britannico per la quinta volta in carriera. come accaduto un anno fa, il pilota della Mercedes potrebbe esultare sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2018 : Odette Giuffrida a caccia di un risultato di prestigio dopo la delusione iridata : Dal 27 al 29 ottobre si disputerà il Grand Slam Abu Dhabi 2018 di Judo , la prima competizione seniores di primo livello dopo i Campionati del Mondo di Baku di un mese fa. Saranno 372 i Judoka che saliranno sul tatami , di cui 230 uomini e 142 donne, per incamerare punti importanti nel ranking mondiale valido ai fini della qualificazione ...

F1 - che sgarbo della Red Bull a Ricciardo : vietata all’australiano la possibilità di provare la Renault ai test di Abu Dhabi : Il pilota di Perth ha rivelato come la Red Bull gli impedirà di salire a bordo della Renault in occasione dei test Pirelli fissati per il 27 novembre ad Abu Dhabi Un gesto davvero discutibile, che senza dubbio non avrà fatto piacere a Daniel Ricciardo. La Red Bull infatti ha deciso di vietare all’australiano di salire a bordo della Renault in occasione dei test Pirelli di Abu Dhabi, in programma il 27 novembre dopo due giorni dalla ...

Giochi Mondiali Special Olympics – Il sogno di Luciano di volare ad Abu Dhabi : Il sogno di Luciano: andare ai prossimi Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi “La persona disabile ha il diritto di vivere al meglio. Spesso, nel corso della vita si può essere spettatori di miracoli” racconta la mamma di Luciano Curziotti, atleta parmense della nazionale italiana Special Olympics. Luciano soffre della Sindrome di Williams Breau, un ritardo psicomotorio che però non gli impedisce di dedicarsi alla sua grande ...

Benetton : Edizione cede 20 p.c. di ConnecT a fondo Abu Dhabi (2) : (AdnKronos) - Edizione ha in corso avanzate discussioni con un potenziale co-investitore che ha espresso interesse all’acquisto di un ulteriore 20% in ConnecT. Sintonia intende rimanere azionista di controllo di ConnecT. Goldman Sachs ha assistito Sintonia nella transazione in qualità di advisor fin

Benetton : Edizione cede 20 p.c. di ConnecT a fondo Abu Dhabi : Treviso, 4 ott. (AdnKronos) - Edizione S.r.l., attraverso la sua controllata al 100% Sintonia S.p.A., ha raggiunto un accordo per la vendita del 20%, su base fully diluted, di ConnecT S.p.A. ad Infinity Investments S.A. , una società interamente controllata dal fondo Abu Dhabi Investment Authority (

Abu Dhabi : mare e natura incontaminati : Un esempio? Tra aprile ed agosto di ogni anno, su Saadiyat Island , si ripete la stessa identica magia: decine di migliaia di tartarughe Hawksbill , una specie in via d'estinzione, si recano sulle sue ...