A Napoli ' Let' s talk meningite'

Napoli - Koulibaly : “Mi sento napoletano - se un giorno dovessi andare via…” : Dopo le continue prestazioni che lo hanno reso uno dei centrali difensivi più forti al mondo, Koulibaly potrebbe diventare il difensore più caro della storia del calcio. De Laurentiis riuscirà a resistere alle tentazioni che gli si presenteranno nelle prossime sessioni di mercato? Al momento il roccioso difensore azzurro non vuole pensarci, e ad un’intervista […] L'articolo Napoli, Koulibaly: “Mi sento napoletano, se un giorno ...

Napoli - a tutto Koulibaly : 'Quando andrò via - piangerò. Io mi sento senegalese - francese e napoletano' : Che fastidio i buu razzisti" "Mi sento francese e senegalese da quando sono nato " ha raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport - quando uno mi chiedeva di dove ero, rispondevo che ...

Serie A - giornata 10 : riflettori puntati su Napoli-Roma e Lazio-Inter. I pronostici di William Hill : Ad aprire la decima giornata di campionato la sfida tra Atalanta e Parma: favoritissima la squadra di casa, che arriva dalla spettacolare vittoria per 5-1 contro il Chievo. William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, quota il successo dei bergamaschi a 1.35, mentre il segno 2 moltiplica la posta per 8.50; il pareggio, invece, è un’opzione da 5.25. A seguire la Juventus gioca in trasferta contro l’Empoli per consolidare la vetta: ...

Napoli - contrabbando sigarette elettroniche : maxi sequestro di nicotina liquida cinese : Nel corso di indagini nel settore del mercato delle 'sigarette elettroniche' e dei 'liquidi da svapo', i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli, coordinati dalla locale ...

Napoli formato Champions - il miracolo di Ancelotti va completato al San Paolo : Contro il Psg la squadra ha mostrato nuove armi ma il 2-2 può essere cancellato solo da una vittoria il 6 novembre

Lippi : 'Juve spettacolare - è da Triplete. Allegri top mondiale - ma occhio a Inter e Napoli' : La Juve di Old Trafford? spettacolare! Me la sono goduta , mi ha colpito il modo con cui ha dominato in uno degli stadi più difficili e gloriosi del mondo, nella partita più complicata ha mostrato ...

Champions League 2019 - i risultati di oggi (24 ottobre) : pareggio Napoli - ko Inter. Liverpool a valanga - Dortmund asfalta Atletico : Ricca serata per la Champions League 2018-2019 di calcio, non sono mancate le emozioni in questo mercoledì 24 ottobre che purtroppo non ha regalato grandi gioie alle squadre italiane. L’Inter ha perso per 2-0 sul campo del Barcellona, i nerazzurri si sono dovuti arrendere ai gol di Rafinha e Jordi Alba ma la situazione nel girone è comunque ottima visto che i ragazzi di Luciano Spalletti sono secondi con cinque punti di vantaggio su PSV e ...

Inter e Napoli - trasferte proibitive? Macchè - ecco come Spalletti e Ancelotti possono ‘imbavagliare’ Barcellona e Psg : Nella giornata di ieri sono andate in scena due importanti partite, sono scese in campo Juventus e Roma che hanno conquistato tre punti preziosissimi che avvicinano le due squadre alla qualificazione. Si avvicina un’altra giornata fondamentale per il calcio italiano, in campo Napoli ed Inter contro Psg e Barcellona, due partite che possono sembrare proibitive ma che non lo sono o almeno non sono impossibili come potrebbero sembrare. ...

Serie A - Napoli letale : 3-0 a Udine - gli Azzurri si portano a -4 dalla Juve [GALLERY] : 1/19 Foto LaPresse/Andrea Bressanutti 20/10/2018 Udine (Italia) Sport ...

La lettera di Grillo a Napolitano del 2011 per lo spread troppo alto : 'L'Italia è vicina al default' : L'Italia è vicina al default, i titoli di Stato, l'ossigeno , meglio sarebbe dire l'anidride carbonica, che mantiene in vita la nostra economia, che permette di pagare pensioni e stipendi pubblici e ...

Un ricco weeknd su DAZN : Napoli - Barcellona e il debutto di “Diletta Goal” : La programmazione di DAZN in questo weekend è davvero ricca: oltre al grande calcio nazionale e internazionale, l’ampia offerta multisport di DAZN prevede anche rugby, sport americani e boxe L'articolo Un ricco weeknd su DAZN: Napoli, Barcellona e il debutto di “Diletta Goal” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - chi sconta la disonestà dei colletti bianchi : Due indagini contemporanee della magistratura napoletana hanno occupato ieri le pagine dei giornali. La prima riguarda migliaia di falsi incidenti stradali con 49 persone indagate, tra cui ben 18 ...

Ancelotti - "A Napoli si sta da Dio"/ Carletto ha conquistato i tifosi campani - Sarri è già un lontano ricordo : Ancelotti: "A Napoli il mio Paradiso". A margine della presentazione del libro di Alessandro Alciato, "Demoni", l'allenatore ha avuto parole di grande elogio per l'ambiente azzurro(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 23:14:00 GMT)

DAZN - arriva “Diletta Gol” : l’esordio dello show dopo Udinese – Napoli : Sta per arrivare il primo show originale sulla piattaforma straming DAZN. Si chiamerà “Diletta Goal” e sarà condotto ovviamente da Diletta Leotta. L’esordio dello show avverrà dopo il match Udinese-Napoli, trasmesso in esclusiva sulla piattaforma streaming. Il Diletta Goal, dunque, andrà in onda sabato sera a partire dalle 22:25. Il programma cercherà di scardinare la concorrenza del post partita di Sky. DAZN, esordio per il ...