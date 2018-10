90 medici di famiglia in più grazie a Regione Lombardia e a FIMMG

Renato Giusto preoccupato per il futuro dei medici di famiglia : 'Nei prossimi anni sempre più pazienti rischieranno di non avere un curante' : Savona. sempre più preoccupante il turn-over dei medici di famiglia più anziani che stanno per andare in pensione e i più giovani che stentano a riuscire a colmare il vuoto lasciato. Nei prossimi anni ...