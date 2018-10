9 consigli per usare al meglio Twitter

Allerta Meteo Sicilia - a Barcellona Pozzo di Gotto allertato il COC : ecco i consigli utili per i cittadini : “Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC) ha diramato un bollettino di avviso (N. 18301) di rischio idrogeologico e idraulico per condizioni Meteorologiche avverse per la nostra area geografica di Allertamento da subito e sino a domani lunedì 29 ottobre 2018. Il livello di Allerta diramato è “arancione” con corrispondente stato di pre-allarme. Per tale motivo è stato Allertato il Centro Operativo Comunale (COC) presso il ...

Assia al voto per consiglio regionale : 12.02 I cittadini del Land tedesco dell'Assia sono chiamati oggi al voto per rinnovare il Consiglio regionale. Chiamati alle urne, che chiuderanno alle 18, oltre 4 milioni di aventi diritto. Il risultato è ritenuto molto importante per il futuro della Grosse Koalition. Secondo i sondaggi, alla Cdu e alla Spd andranno rispettivamente il 28% e il 21% dei voti.Entrambi sono in netto calo rispetto al 2013, quando incassarono rispettivamente il ...

Tria : consigli a M5s-Lega? Politici esperti - governo stabile : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando alla Festa Fogliante a Firenze."C'è stato un crollo delle forze politiche più tradizionali e credo che una riflessione debba essere su ...

Casa infestata dalle cimici asiatiche? Ecco i consigli utili per eliminarle in tutta sicurezza : Le cimici asiatiche non sono solo fastidiose, ma sono anche dannose per la salute. L’autunno, con l’abbassamento delle temperature è il periodo dell’anno in cui le cimici cercano riparo in ambienti caldi e chiusi, come le case appunto. Ma come si possono eliminare efficacemente e in piena sicurezza? Innanzitutto è necessario ricorrere solo a metodi naturali, ed è sconsigliato l’uso degli insetticidi a causa della loro scarsa ...

Nokia fornisce consigli preziosi per gli utenti in vacanza : Viviamo in un epoca in cui, oltre alla protezione fisica di noi stessi, dobbiamo pensare anche alla protezione dei nostri dati informatici. Il 2018, d’altronde, si è confermato essere l’anno della crescita e dell’affermarsi della leggi di più...

Serie B - ennesimo ribaltone : per il consiglio di Stato resta a 19 squadre : ennesimo ribaltone nella storia del format della Serie B. Il Consiglio di Stato ha accolto l`istanza di sospensiva cautelare del provvedimento del Tar del Lazio presentata dalla Lega, e ha fissato la discussione collegiale per il 15 novembre. Tornano pertanto in vigore quei provvedimenti che il Tar aveva sospeso solo pochi giorni fa come il blocco dei ripescaggi e […] L'articolo Serie B, ennesimo ribaltone: per il Consiglio di Stato resta ...

Operazione Miopia : costo dell’intervento - rischi del laser agli occhi - età consigliata : Nell’articolo di oggi parleremo della chirurgia refrattiva laser, meglio detta Operazione contro la Miopia. Questo particolare intervento infatti serve per migliorare il difetto della vista. Sono moltissimi coloro che si sottopongono a questa Operazione, ma quali sono i rischi del laser? Quali i costi dell’intervento? C’è un’età consigliata per questa Operazione? Oggi risponderemo a tutte le vostre domande. Cos’è l’Operazione contro la Miopia e ...

Calcio - Serie B 2018-2019 : per il consiglio di Stato deve essere a 19 squadre. Accolto il ricorso della Lega : Neverending story: si arricchisce di un nuovo capitolo il romanzo che accompagna questa stagione della Cadetteria del Calcio nostrano. Il Consiglio di Stato, come riporta gazzetta.it, ha Accolto il ricorso della Lega, ha sospeso la decisione del TAR del Lazio ed ha fissato una nuova discussione il 15 novembre. Con questa decisione tornano ad essere effettivi tutte le azioni compiute prima della sospensione imposta dal tribunale amministrativo ...

Ottobre 2018 - cambio ora da legale a solare : tutte le INFO UTILI e i consigli per affrontarlo al meglio : Sta per tornare l’ora solare che ci farà salutare, sino a marzo 2019, l’ora legale. L’appuntamento è atteso tra sabato 27 e domenica 28 Ottobre, quando le lancette dell’orologio saranno spostate indietro di un’ora, dalle 3 alle 2 di notte: il risultato sarà più luce di mattina, mentre la sera il Sole tramonterà prima. La scelta di effettuare lo spostamento di notte non è casuale: il passaggio dall’ora legale a quella solare avviene quando la ...

consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 10^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 10^ giornata. Ecco chi schierare secondo noi nel decimo turno del massimo campionato (27-28-29 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Pediatria - Halloween : dai costumi ai dolci i consigli per festeggiare in sicurezza : Halloween 2018, i consigli per una festa sicura. Pronti a divertirsi, a sbizzarrirsi tra maschere di streghe e vampiri, a decorare la casa con le zucche intagliate e le candele profumate, e a riprendere la tradizione (tutta americana) di ‘dolcetto o scherzetto’? Mancano pochi giorni al 31 ottobre: ecco allora i consigli dell’Unione nazionale consumatori per trascorrere una festa sicura che faccia divertire grandi e ...

Fanta Room : i consigli statistici per la decima giornata : Continua il nostro viaggio attraverso numeri e trend. L'analisi dei dati può rivelarsi uno strumento più che utile in termini Fantacalcistici. Sapere quanto una squadra concede e produce, avere ...

Fantacalcio : i consigli per la 10a giornata : Arriva la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A. Ecco i consigli per la formazione del Fantacalcio. 3 da schierare Iago Falque. Iago è tornato in gran forma, reduce da un gol meraviglioso contro il Bologna, il giocatore con maggiore qualità e imprevedibilità nella rosa di Mazzarri partirà titolare contro la Fiorentina. Da schierare. Lucas Castro. L’ambientamento a Cagliari è completato. Nell’ultima partita in casa Lucas ...