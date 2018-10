50 Cent ha comprato 200 biglietti per il concerto di Ja Rule per lasciare vuoto un intero

Ermenegildo Zegna ha comprato l’85 per Cento dell’azienda di moda Thom Browne : Il gruppo di moda italiano Ermenegildo Zegna ha acquisito l’85 per cento delle azioni del marchio statunitense Thom Browne per circa 500 milioni di dollari, 420 milioni di euro; Thom Browne, fondatore e direttore creativo dell’azienda, rimane in controllo del The post Ermenegildo Zegna ha comprato l’85 per cento dell’azienda di moda Thom Browne appeared first on Il Post.