29 ottobre - Leonardo Palmisano autore di utto torna Il primo caso del bandito Mazzacani

Teatro Duse di Cortemaggiore - una stagione per tutti gusti e con molte novità. Il 20 ottobre si parte con Leonardo Manera. AUDIO : L'offerta degli appuntamenti è varia e spazia dalle commedie moderne al cinema per bambini, i grandi classici e il Teatro d'improvvisazione, le commedie dialettali e gli spettacoli per i più piccoli. ...