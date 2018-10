Zingaretti fissa l' obiettivo | ' Stanno distruggendo l' Italia | missione del Pd è

Blastingnews

(Di domenica 28 ottobre 2018) Il Pd prova a voltare pagina. Le ultime batoste elettorali rappresentano un punto da cui dover ripartire. Un tema di cui si discute nell'ambito del Forum per l', manifestazione organizzata dal Partito Democratico a Milano. Un appuntamento in cui, tra i protagonisti più attesi, c'è sicuramente Nicola, candidato alla segreteria della forza politica. Il presidente della Regione Lazio viene da più parti considerato come uno dei nomi più 'spendibili' per guidare il nuovo corso dei moderati di sinistra. E, a giudicare dalla sue parole, sembra esserci grande convinzione VIDEO rispetto alla possibilita' di acquisire nuovamente consensi e ribaltare una situazione che, sotto il profilo numerico degli elettori, vede Lega e Movimento Cinque Stelle lontanissimi. Fase congressuale opportuna per esprimere pluralismo di idee Più volte si è messo in luce il fatto che il ...