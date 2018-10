WTA Finals – Svitolina porta tutte a scuola | Elina è la ‘Maestra’ del circuito femminile

Tennis - WTA Finals : trionfa la Svitolina : La Tennista ucraina, numero 6 del mondo, nella finale odierna ha sconfitto la statunitense Sloane Stephens , 6 del ranking Wta, col punteggio di 3-6 6-2 6-2. Dal prossimo anno il Master conclusivo ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Elina Svitolina trionfa in finale su Sloane Stephens in tre set : Elina Svitolina è la vincitrice delle WTA Finals 2018, le ultime a Singapore. L’ucraina supera Sloane Stephens col punteggio di 3-6 6-2 6-2, conclude da imbattuta il torneo e, con questo successo, termina l’anno al numero 4 del ranking mondiale. Per lei, inoltre, questo è il 14° successo in una finale del circuito maggiore, il quarto nel solo 2018. L’americana, invece, deve accontentarsi di confermare la sesta posizione che già ...

WTA Finals - Elina Svitolina vince il Master : Stephens al tappeto - uno schiaffo agli “haters” : WTA Finals, Elina Svitolina vince il Master di Singapore da imbattuta: la Stephens cede in tre set contro l’ucraina Elina Svitolina sul tetto del mondo. La tennista ucraina ha vinto le WTA Finals di Singapore al termine di un torneo praticamente perfetto. La Svitolina ha avuto la meglio oggi nella finalissima contro Sloane Stephens, un incontro dai 2, 3, forse anche 4 volti. L’americana Stephens è infatti partita con le marce ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Sloane Stephens ed Elina Svitolina - in due per una prima volta : Saranno Sloane Stephens ed Elina Svitolina a contendersi una delle più strane edizioni delle WTA Finals, nonché l’ultima che si tiene a Singapore prima dello spostamento (munifico e pluriennale) a Shenzhen. Si tratta di una finale inedita in tutti i sensi, dal momento che non solo nessuna delle due era mai arrivata in finale in questo torneo, ma nemmeno si erano mai affrontate tra di loro in un precedente ultimo atto di qualsiasi ...

