WTA Finals | Elina Svitolina vince il Master | Stephens al tappeto | uno schiaffo agli

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Sloane Stephens ed Elina Svitolina - in due per una prima volta : Saranno Sloane Stephens ed Elina Svitolina a contendersi una delle più strane edizioni delle WTA Finals, nonché l’ultima che si tiene a Singapore prima dello spostamento (munifico e pluriennale) a Shenzhen. Si tratta di una finale inedita in tutti i sensi, dal momento che non solo nessuna delle due era mai arrivata in finale in questo torneo, ma nemmeno si erano mai affrontate tra di loro in un precedente ultimo atto di qualsiasi ...

Svitolina-Stephens - Finale WTA Finals 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Si sono disputate ieri le due semifinali delle WTA Finals e si sono qualificate alla Finale le due tenniste che avevano vinto i rispettivi gironi preliminari. Sono infatti ancora imbattute l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Sloane Stephens, che oggi si contenderanno il prestigioso titolo. Oggi, non prima delle 12.30 ora italiana (alle ore 9.00 c’è la Finale del torneo di doppio) avrà inizio la sfida che vedrà di fronte ...

Stephens-Svitolina - Finale WTA Finals 2018 : data - programma - orario e tv : La statunitense Sloane Stephens e l’ucraina Elina Svitolina si affronteranno nella Finale della Wta Finals 2018 di Singapore. L’americana ha battuto in rimonta in semiFinale la ceca Karolina Pliskova in tre set (0-6 6-4 6-1), mentre Svitolina ha superato Kiki Bertens al termine di un match lunghissimo (7-5 6-7 6-4). Sarà un atto conclusivo di grande livello, visto che entrambe hanno vinto tutti gli incontri del torneo fino ad ora. La Finale tra ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Sloane Stephens batte Karolina Pliskova dopo aver perso i primi otto giochi ed è in finale : In un’ora e 55 minuti si conclude la seconda semifinale delle WTA Finals in corso di svolgimento a Singapore. La vittoria è di Sloane Stephens, che dopo aver perso i primi otto giochi di fila si accende e conquista 12 degli ultimi 15, eliminando Karolina Pliskova col punteggio di 0-6 6-4 6-1 e dando prova di ciò che già si sapeva: la vincitrice degli US Open 2017 ha una grandissima forza caratteriale, con cui è in grado di tirarsi fuori da ...

WTA Finals – Pazzesca rimonta di Sloane Stephens! Pliskova crolla al terzo set : l’americana è in finale : Sloane Stephens rimonta un bagel nel primo set e batte Karolina Pliskova: la tennista americana raggiunge la finale delle WTA Finals di Singapore Dopo il successo di Elina Svitolina su Kiki Bertens nella prima delle due semifinali, il pubblico delle WTA Finals si è goduto la seconda sfida, quella che ha messo di fronte Sloane Stephens e Karolina Pliskova. Match davvero avvincente e combattuto quello fra le due tenniste che si sono date ...

WTA Finals – Retroscena Svitolina : “stavo male per le critiche sul mio corpo - un uomo misterioso mi ha aiutato” : Elina Svitolina ha confessato un particolare Retroscena in merito al suo passato. La tennista ha passato dei brutti momenti a causa delle critiche verso il suo corpo e la rottura con il suo coach: un ‘uomo misterioso’ l’ha aiutata Elina Svitolina sta letteralmente dominando le WTA Finals 2018. Sul cemento di Singapore, la tennista ucraina ha sbaragliato qualsiasi rivale, vincendo prima il proprio girone a punteggio pieno, ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Elina Svitolina elimina Kiki Bertens al termine di una battaglia infinita e va in finale : Una battaglia infinita, terminata dopo due ore e trentotto minuti di gioco, consegna il pass per l’atto conclusivo delle WTA Finals di Singapore all’ucraina Elina Svitolina, che nella prima semifinale sconfigge l’olandese Kiki Bertens con il punteggio di 7-5 6-7 (5) 6-4. Sfiderà domani la vincente del match tra la statunitense Sloane Stephens e la ceca Karolina Pliskova. Nel primo set break e controbreak tra quarto e quinto ...