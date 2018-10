Willow Smith | l’erede fluida

Willow Smith : «La femminilità è come l’acqua - può scavare la roccia» : In un mondo in trasformazione, dove il vecchio deve essere ancora scardinato e il nuovo deve strutturarsi nasce una fragranza segno dei tempi, Mutiny della Maison Margiela. Paladina del cambiamento, di una generazione in continua lotta per ridefinire i valori di self-expression, è un simbolo di sovversione, di identità non conformista, diversa e in ammutinamento. Sei volti lontani dagli schemi sociali classici scelti da John Galliano, direttore ...