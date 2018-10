Wanda Nara a Verissimo | Un fatto tragico ha colpito me e i miei figli

Wanda Nara choc a Verissimo : «Un fatto tragico ha colpito me e i miei figli...» : di Emiliana Costa Wanda Nara si racconta a cuore aperto a Verissimo . Figli, marito e lavoro. Un'intervista in cui svela aneddoti privati della sua vita. Dalla voglia di avere il sesto figlio, 'ma poi ...

Verissimo - Wanda Nara a Silvia Toffanin : la confessione privatissima su Maxi Lopez e Mauro Icardi : Wanda Nara , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , ha confessato che Mauro Icardi 'sta bene, è felice, è diventato il capitano dell'Inter e per almeno altri tre anni rimarrà nerazzurro'. Per quanto ...

Wanda Nara/ "Vorrei il sesto figlio - ma Mauro Icardi ha detto basta" (Verissimo) : Wanda Nara sarà ospite di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo che andrà in onda domani, sabato 27 ottobre, a partire dalle 15:40.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:29:00 GMT)

Wanda Nara : “Mi piacciono tantissimo i bambini - farei anche il sesto - ma se dovesse succedere Mauro mi lascia” : Wanda Nara ospite a Verissimo nella puntata in onda oggi 27 ottobre, racconta del suo rapporto con suo marito Mauro Icardi e di un equilibrio apparentemente ritrovato anche con il suo ex marito Maxi Lopez, nonostante la Procura di Milano abbia chiesto quattro mesi di reclusione per la showgirl argentina che avrebbe pubblicato sui social i dati privati (dall’indirizzo di posta elettronica al numero di cellulare) del suo ex marito: “I rapporti ...

Mauro Icardi - marito di Wanda Nara/ "Resto all'Inter 3 anni e vorrei il sesto figlio ma..." : Mauro Icardi resterà ancora per tre anni all'Inter: a rivelare il futuro del campione è la moglie nonchè sua agente Wanda Nara durante un'intervista Verissimo(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:48:00 GMT)

Wanda Nara - VERISSIMO/ Manager e moglie di Mauro Icardi : "Il nostro futuro è ancora a Milano" : WANDA NARA sarà ospite di Silvia Toffanin durante la puntata di VERISSIMO che andrà in onda domani, sabato 27 ottobre, a partire dalle 15:40.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:43:00 GMT)

Verissimo 2018/ Ospiti 27 ottobre e diretta : Bobo Vieri - Wanda Nara e Alessandra Amoroso : Verissimo 2018, anticipazioni e Ospiti 27 ottobre: Bobo Vieri, Wanda Nara, Alessandra Amoroso, Lorella Cuccarini, Elisabetta Canalis, Valeria Golino ed Eleonora Giorgi.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:12:00 GMT)

Wanda Nara a Verissimo : 'Mauro oggi è il miglior numero 9 del mondo e resta all'Inter' : Passato, presente e futuro. Wanda Nara si confessa a Verissimo [VIDEO], nel salotto di Silvia Toffanin e parla a ruota libera della sua vita. I cinque figli, il suo bene più prezioso, l'ex marito ed il rapporto ricucito nonostante questioni giudiziarie ancora aperte e, ovviamente, l'attuale consorte, Mauro Icardi sul cui futuro, almeno quello prossimo, ha voluto rassicurare i tifosi interisti. Ai microfoni del programma Mediaset racconta anche ...

Wanda Nara a Verissimo : 'Mauro oggi è il miglior numero 9 del mondo e resta all'Inter' : Passato, presente e futuro. Wanda Nara si confessa a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin e parla a ruota libera della sua vita. I cinque figli, il suo bene più prezioso, l'ex marito ed il rapporto ricucito nonostante questioni giudiziarie ancora aperte e, ovviamente, l'attuale consorte, Mauro Icardi sul cui futuro, almeno quello prossimo, ha voluto rassicurare i tifosi interisti. Ai microfoni del programma Mediaset racconta anche un trauma ...

MAXI LOPEZ E I 3 FIGLI CON Wanda NARA/ “La mia ex moglie gli mette le maglie dell'Inter - ma loro tifano River" : MAXI LOPEZ è tornato a parlare dei FIGLI nati dalla relazione con WANDA NARA, la moglie dell'ex compagno di squadra Mauro Icardi: "sono appassionati di calcio, vanno allo stadio"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 04:14:00 GMT)

Wanda Nara : "Vorrei avere un altro figlio ma Icardi ha detto basta" : Wanda Nara, ospite in esclusiva domani a Verissimo, rivela molti aneddoti della sua vita privata, dalla voglia di un nuovo figlio, all’amore per l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi.Ai microfoni del talk show la showgirl argentina rivela il trauma per la scomparsa del nonno, avvenuta qualche anno fa: Mio nonno è morto a Genova, proprio il giorno che è arrivato a casa mia a trovare la famiglia: è stata una cosa tremenda. Voleva venire in ...

Verissimo – Wanda Nara tra gioie e dolori - la moglie di Icardi racconta il lutto subito in famiglia : “è stata una cosa tremenda” : Wanda Nara si confessa a ‘Verissimo’: la moglie di Mauro Icardi parla con Silvia Toffanin del lutto subito in famiglia e della sua voglia di allargare la famiglia Wanda Nara a ‘Verissimo’, in un’intervista che andrà in onda domani pomeriggio, ha parlato della sua vita tra dolori e gioie. La moglie di Mauro Icardi racconta per la prima volta della morte del nonno che tanto l’ha addolorata. “Mio nonno è ...

Wanda Nara - Verissimo/ “Mauro Icardi? Vorrei un altro figlio ma lui mi ha detto che mi lascia…” : Wanda Nara sarà ospite di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo che andrà in onda domani, sabato 27 ottobre, a partire dalle 15:40.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:51:00 GMT)

Wanda Nara : “Icardi all’Inter sta benissimo - il suo futuro è qui” : “Ha ancora tre anni di contratto, è felicissimo qui e ha un presente molto importante all’Inter. E’ il capitano e rimane qui. Se dovessi dargli un voto da manager, ribadisco che per me, al momento, è il miglior numero 9 che c’è al mondo”. Sono le parole di Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, sulla sua voglia di restare in nerazzurro visti i continui i rumors di ...