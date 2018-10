Vittorio Brumotti | parla la fidanzata Annachiara Zoppas | Sono pronta a sposarlo

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas pronti per le nozze : Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas sono pazzi d’amore. Da quando si sono conosciuti a inizio primavera non si sono più lasciati. La loro passione pare irresistibile, un sentimento forte che li ha spinti da subito ad andare a convivere e che li porterà presto alle nozze. Annachiara Zoppas e Vittorio Brumotti riempiono i social di baci e messaggi dolcissimi. Un anello al dito per confermare una storia in continua crescita, un susseguirsi ...

