Formula 1. Hamilton festeggia il quinto Mondiale. In Messico Vince Verstappen davanti alle Ferrari : alle spalle del campione del mondo arriva Ricciardo che lo passa, con spiattellamento e uscita di pista della Mercedes, al giro 47. Al giro successivo Vettel mischia le carte: sosta e ultrasoft. ...

F.1 - GP del Messico - Vince Verstappen. Hamilton campione del mondo : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Messico, diciannovesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha preceduto le due Ferrari di Vettel e Raikkonen. Lewis Hamilton ha vissuto una "gara orribile", come lui stesso l'ha definita, ma con il quarto posto conquistato oggi si è laureato campione del mondo per la quinta volta in carriera.In aggiornamento...

La Red Bull mette le ali in Messico - Verstappen Vince sul velluto davanti a Vettel : Hamilton è campione del mondo! : Max Verstappen vince il Gp del Messico davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen, Hamilton è campione del mondo grazie al quarto posto di oggi Max Verstappen mette le ali, il pilota olandese vince senza soffrire il Gp del Messico rimanendo in testa dall’inizio alla fine grazie ad uno scatto bruciante alla partenza. photo4/Lapresse Mad Max si prende il comando già allo spegnimento dei semafori, superando il compagno di squadra ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Kimi Raikkonen spezza il tabù e Vince ad Austin davanti a Verstappen e Hamilton. Vettel 4° dopo un altro errore : I l campione del mondo effettua il suo secondo pit stop al giro numero 38 , montando ancora le Soft, tornando in pista in quarta posizione con circa 4 secondi di vantaggio su Vettel. Raikkonen torna ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Kimi Raikkonen spezza il tabù e Vince ad Austin davanti a Verstappen e Hamilton. Vettel 4° dopo un altro errore : Kimi Raikkonen (Ferrari) spezza un digiuno lungo 5 anni e torna al successo, vincendo il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno dopo una prova letteralmente impeccabile, prendendo il comando della gara sin dal via, e gestendo nel migliore dei modi le sue gomme, fermandosi una sola volta ai box, contro le due di Lewis Hamilton (Mercedes) che si deve accontentare del gradino più basso del podio e rimandare, quindi, i festeggiamenti per ...

Formula 1 - GP del Giappone : Vince Hamilton - Vettel 6° dopo un contatto con Verstappen. Allungo Mondiale : Lewis a +67 : Di seguito cronaca e tempi del GP LIVE 10:06 7 ott VIDEO - Suzuka, vittoria di Hamilton: gli highlights 10:06 7 ott IL MEGLIO DEL GP: - LE PAGELLE DI VANZINI - Hamilton CAMPIONE SE... - Vettel: "...

F1 - Pagelle GP Russia 2018 : Hamilton Vince senza lode - Bottas amaro - Verstappen fenomenale - Vettel generoso - Raikkonen dov’era? : Dobbiamo essere sinceri, non è facile compilare le Pagelle del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. Non ha vinto chi, probabilmente, lo avrebbe meritato, e partendo da questo presupposto tutti i giudizi vanno stravolti. La corsa, oggettivamente, non ha regalato grandi emozioni, ma gli spunti sono (e saranno in ottica futura) numerosi. LE Pagelle DEL GP DI Russia 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) – VOTO 7.5: In una domenica normale oggi ...

Hamilton su Verstappen e Vettel : a Singapore Vince la motivazione : Partito dalla pole Lewis Hamilton ha vinto per la quarta volta il GP di Singapore, 69° successo in carriera, il quinto nelle ultime quattro gare, portando a 40 punti il vantaggio su Sebastian Vettel, oggi terzo, alle spalle di Max Verstappen. In pratica la Mercedes è stata una delle macchine meno inquadrate sotto i riflettori […] L'articolo Hamilton su Verstappen e Vettel: a Singapore vince la motivazione sembra essere il primo su ...

Gp Singapore - Vince Hamilton su Verstappen e Vettel : Roma, 16 set., askanews, - Sessantanovesima vittoria in carriera per Lewis Hamilton, -22 da Michael Schumacher, che conquista il Gp di Singapore, quindicesimo appuntamento del calendario di Formula1, ...

F1 : Vettel Vince Gp Belgio davanti a Hamilton e Verstappen : Sebastian Vettel su Ferrari vince il Gran premio di Spa in Belgio davanti a Lewis Hamilton su Mercedes, Max Verstappen su Red Bull e Valtteri Bottas sull'altra Mercedes. Uscito perchè la sua monoposto è stata danneggiata in un incidente in cui e' stato coinvolto Kimi Raikkonen con l'altra Ferrari. Per il tedesco è la 48esima vittoria, di cui 13 con la 'rossa'.