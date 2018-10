MotoGp : Vinales vince in Australia : Il neo campione del mondo, Marc Marquez , Honda, , si è ritirato dopo un contatto al sesto giro con il francese Johann Zarco , Yamaha, , caduto ad alta velocità ma senza conseguenze. Tutte le notizie ...

MotoGp : Vinales vince in Australia : Il neo campione del mondo, Marc Marquez , Honda, , si è ritirato dopo un contatto al sesto giro con il francese Johann Zarco , Yamaha, , caduto ad alta velocità ma senza conseguenze.

MotoGP - GP Australia 2018 : Maverick Vinales spezza il tabù Yamaha e vince davanti a Iannone e Dovizioso - Rossi 6° - Marquez out : Dopo 490 giorni di attesa una Yamaha torna sul gradino più alto del podio in MotoGP. Maverick Vinales, infatti, domina il Gran Premio d’Australia 2018 di Phillip Island e fa tornare il sorriso alla scuderia di Iwata. Lo spagnolo, dopo essere partito male, risale in maniera rabbiosa ed inesorabile, approfitta del ritiro di Marc Marquez (dopo il contatto con Johann Zarco) e stacca nettamente tutti gli inseguitori, prima di stringere i denti ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez vince dopo un duello emozionante con Dovizioso. Terzo Vinales davanti a Valentino Rossi : Gestire il margine di vantaggio in classifica generale? Nossignore! Marc Marquez (Honda) non smette di stupire e vince anche il Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP dopo un duello mozzafiato con un eccellente Andrea Dovizioso. Lo spagnolo le tenta tutte nel finale per andare a prendersi l’ennesimo gradino più alto della sua carriera, e ci riesce con un sorpasso e contro-sorpasso all’ultima curva del tracciato di Buriram, per ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : uno strepitoso Marc Marquez vince davanti al proprio pubblico davanti a Dovizioso e Iannone - out Lorenzo - 8° Rossi - 10° Vinales : Voleva vincere a tutti i costi Marc Marquez (Honda) sia perchè si correva in Spagna, sia perchè era da luglio in Germania che non poteva festeggiare. Il campione del mondo in carica, quindi, centra il gradino più alto del podio del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP e, con questi 25 punti, si avvicina ormai definitivamente al suo quinto titolo iridato nella classe regina. Il Cabroncito ha avuto la meglio, dopo un bellissimo duello, ...

Maverick Viñales - GP Aragon 2018 : “Il mio obiettivo è vincere una gara quest’anno - stiamo lavorando sodo per farcela” : Il weekend del GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento della stagione, è cominciato con la consueta conferenza stampa del giovedì. Maverick Viñales si presenta alla gara Aragonese dopo tre gare consecutive senza podi, con l’ultima gara di Misano chiusa al quinto posto partendo dalla terza casella della griglia. Il pilota della Yamaha è quinto in campionato con 124 punti, a 97 lunghezze di ritardo dal leader Marc Marquez e a 30 da ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «Il nostro obiettivo futuro è vincere il titolo» : TORINO - Maverick Viñales sembra più tranquillo nonostante le difficoltà della Yamaha in questa fase della stagione. La vittoria manca ormai da più di un anno, ma il catalano sembra convinto di ...

Moto : Vinales - voglio lottare per vincere : ANSA, - ROMA, 24 AGO - "La combinazione tra questo tracciato e la Moto funziona. Abbiamo fatto un bel passo avanti. Oggi abbiamo visto nei dati che la Moto funzionava meglio rispetto alle gare ...