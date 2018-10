VIDEO Incidente tra Marc Marquez e Johann Zarco | il pilota della Yamaha Tech3 cade a 300

MotoGp - Zarco si schianta sulla Honda di Marquez : spettacolare incidente a quasi 300 km/h [VIDEO] : Il pilota della Yamaha Tech3 calcola male le distanze alla fine del rettilineo e si schianta sulla Honda del campione del mondo, cancellando la gara di entrambi Finisce dopo pochi giri la gara di Marc Marquez in Australia, il pilota spagnolo infatti è costretto al ritiro dopo l’incidente con Johann Zarco, arrivato alla fine del rettilineo principale. Il francese calcola male le distanze e tocca in staccata la Honda del campione del ...

Leicester sotto shock - è morto il proprietario in un incidente aereo : le cause - Schmeichel in lacrime [AGGIORNAMENTI LIVE e VIDEO] : shock in casa Leicester, l’elicottero del proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato fuori al King Power Stadium subito dopo il pareggio contro il West Ham, il match è finito in pareggio. L’incidente è avvenuto nel parcheggio dello stadio e alcuni testimoni oculari hanno assistito allo schianto, subito dopo è scoppiato l’incendio. Secondo quanto riportano i media britannici il portiere Kasper Schmeichel ...

Ravenna - crolla un ponte : morto Danilo Zavatta. Il VIDEO dell’incidente : Il corpo di Danilo Zavatta, tecnico della Protezione Civile di 55 anni scomparso ieri pomeriggio dopo il cedimento di una diga-invaso nel fiume Ronco a San Bartolo, nel Ravennate, è stato trovato nella serata di ieri sotto un cumulo di macerie, dopo essere stato fiutato dai cani delle unità cinofile che erano da ore sulle sue tracce. L’incidente è stato filmato in diretta. Nel video, già acquisito dalla magistratura, si sentono le urla dei ...

LaFerrari : devastante incidente a Beverly Hills per un esemplare dell’inestimabile hypercar [VIDEO] : Una preziosissima LaFerrari dal valore di diversi milioni di euro è andata distrutta a causa di un pericoloso incidente stradale Un esemplare dell’hypercar ibrida LaFerrari si è schiantato lo scorso sabato mattina lungo una strada dell’opulenta Beverly Hills, in California. Secondo un testimone oculare presente al momento dell’impatto, la vettura si è schiantata a causa dell’elevata velocità. Il guidatore, indicato con ogni probabilità ...

Uccide l’ex moglie - la suocera e il cane con una pistola rubata : “Un incidente”. Ma il VIDEO choc lo incastra : Uccide l’ex moglie, la suocera e il cane: poi nega tutto. Ma adesso c’è la prova regina che lo incastra senza scampo. Craig Savage, 35 anni, aveva un piano di morte che aveva studiato in ogni più piccolo particolare e che ha realizzato Uccidendo l’ex moglie, la suocera e il cane in quella che era la loro casa a St. Leonards-on-Sea, in Gran Bretagna. Come si vede in un video registrato da una telecamera di sicurezza, l’uomo prima ha ...

Jon James McMurray cade dall’aereo e muore/ VIDEO - incidente mortale per il rapper : ballava ad alta quota : incidente mortale per il rapper Jon James McMurray. La disgrazia è accaduta nella British Columbia in Canada. Il cantante 34enne è morto in maniera assurda, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:19:00 GMT)

Incidente scala mobile - verità in un VIDEO. La versione russa : non saltavamo : «L'unico salto che ho fatto, l'ho fatto per salvarmi: mentre la folla cadeva sopra le lamiere ferendosi, sono riuscito a superare quel groviglio di ferro con uno slancio e per pochi...

Incidente shock a Roma - cede la scala mobile della metro : il racconto dei presenti - si indaga sulle cause [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/23 vincenzo livieri/LaPresse ...

Grave incidente nella metro di Roma : 24 feriti - alcuni gravi - tutti tifosi russi -VIDEO : Quasi tutti sono stati trasportati in ospedale. 8 di loro sono gravi, uno perderà un piede. I feriti sono tutti tifosi russi del Cska di Mosca. Avviata l'indagine per capire la dinamica del Grave ...

