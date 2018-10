Venti fin a grado Tempestoso

Allerta Sicilia : Venti tempestosi domani - raffiche fin'oltre i 100 km orari : Forti venti dai quadranti meridionali stanno interessando nelle ultime ore la Sicilia, nella fattispecie l'area settentrionale dell'Isola (leggi qui). La situazione purtroppo non migliorerà fino a...

Un weekend in provincia : tutti gli eVenti del fine settimana : Fino a domenica, a Finalborgo, è visitabile la mostra "Cinema Dipinto" Ecco cosa fare nella nostra provincia in questo week end autunnale ricco di iniziative : SAVONA : oggi e domani al Priamar, sarà ...

Fine settimana di eVenti - Protezione Civile in campo con 12 volontari : Si annuncia un weekend particolarmente intenso ad Orvieto tra "Maratona dell'Olio" e la Cronoscalata della Castellana, due manifestazioni che sicuramente attireranno gente. Per questo il sindaco ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Italia : una finale ogni Venti anni. Dopo il Gabbiano d’Argento e l’oro di Bebeto tocca alle azzurre di Mazzanti : Una finale ogni venti anni. Per l’ItalVolley, che sia maschile o femminile, quella di domani con la Serbia sarà la sesta finale iridata della storia e la curiosità è che tre di queste finali sono state conquistate con cadenza ventennale dal 1978 a oggi. Nel 1978 l’unica finale fin qui persa dall’Italia del Volley, giocata in casa, a Roma. Si utilizzava ancora il sistema del cambio palla e gli azzurri fino a quel momento ...

Roma : eVenti nella Capitale - le deviazioni bus per il fine settimana : Roma – Domani, dalle 14 alle 20, un corteo sfilera’ da piazza della Repubblica a piazza Porta San Giovanni percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus e tram. Domani e domenica, al Circo Massimo, e’ in programma la ...

Roma : rapina in banca finita male - caccia a 5 malviVenti : Roma – Tentata rapina in banca alle 16 in Piazza Augusto Lorenzini, in zona Portuense, dove cinque persone con parrucche e occhiali, armate, hanno fatto irruzione nell’agenzia del Banco Popolare di Novara attraverso un buco nel muro di un locale confinante con la banca. I cinque hanno subito aggredito la guardia giurata, disarmandola, e poi si sono diretti verso la cassaforte. Ad interrompere il piano della banda, il malore che ha ...

Tempesta tropicale Leslie arriva in Portogallo - Venti fino a 190 km/h - : L'ex uragano è la peggiore Tempesta che colpisce il Paese dal 1842 e dovrebbe spostarsi verso nordest. Allerta rossa e arancione a Ceuta, Melilla e altre 39 province. Oltre 15mila case senza energia ...

Il ciclone Luban minaccia Oman e Yemen : in arrivo con Venti fino a 135 km/h : Yemen e Oman si preparano all’arrivo di un ciclone tropicale: secondo il dipartimento di meteorologia dell’India, il ciclone, denominato “Luban” potrebbe raggiungere le coste Omanite con venti fino a 135 km/h. Attualmente Luban si trova a mille chilometri dalle coste dell’Oman. L'articolo Il ciclone Luban minaccia Oman e Yemen: in arrivo con venti fino a 135 km/h sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : deviazioni autobus per eVenti del fine settimana : Roma – Tra oggi e domenica, al Circo Massimo, e’ in programma un evento organizzato dalla Coldiretti. Sono chiuse al traffico via dei Cerchi, via Ara Massima di Ercole e via del Circo Massimo. Deviate le linee di bus. Domani, dalle 10 alle 12, un corteo sfilera’ da piazza di Porta San Paolo a piazza Mastai percorrendo via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via di Porta Portese, via ...

Allerta meteo senza fine : 'Venti forti e mare agitato' : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo gialla per piogge e temporali a partire dalle 14 di oggi e fino a mezzanotte sulle zone 7 e 8, tra Tanagro e Basso ...

Reddito di cittadinanza - Giovanni Tria : 'Piano della Finanza per evitare diVenti incentivo al lavoro sommerso' : Perchè ciò non avvenga, il ministro dell'Economia Giovanni Tria annuncia 'un piano specifico di controllo affidato alla Guardia di Finanza per evitare il rischio che la misura si tramuti in un ...

EVenti fine settimana : ecco deviazioni autobus : Roma – Domani, dalle 14 alle 19, e’ in programma un corteo con partenza da piazza della Repubblica e percorso lungo via Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 7 alle 21, e’ in programma una manifestazione socio-culturale in via dei Castani tra piazza dei Mirti e via dei Faggi. Deviate le linee di bus. Domenica, ...

Manovra - RoVentini : no extra-deficit per finanziare flat tax : Vicino ai 5 Stelle, tra i papabili ministri dell'Economia nei giorni delle trattative post-elettorali, Roventini, professore associato alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, ammetterebbe un rialzo ...

Congedo di paternità - la sperimentazione a 4 giorni? Scade a fine anno. L’appello perché diVenti strutturale : Il Congedo di paternità a quattro giorni ha i giorni contati. perché mentre Legge di Bilancio 2017 ha esteso per l’anno in corso il Congedo obbligatorio remunerato, se l’attuale governo non deciderà di confermarla, la sperimentazione si concluderà entro la fine del 2018. Decretando l’annullamento di quel passo in avanti (anche se timido) compiuto in direzione di un riequilibrio dei compiti tra entrambi i genitori e di una conciliazione ...