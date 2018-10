Van Helsing 3×05 | ritorno alla civiltà VIDEO

ilnotiziangolo

(Di domenica 28 ottobre 2018) Van3×05 trama e promo – Il quinto episodio della serie Tv horror andrà in onda su SyFy venerdì, 2 novembre 2018. “Pretty Noose” ci spingerà a spostarci fino a San Francisco, dove Vanessa ed i suoi dovranno combattere con il Second Elder. La trama di Van3×05 prevede inoltre uno sguardo su Denver. Van3×05 trama e anticipazioni I due gruppi sono ancora divisi e vivranno momenti diversi. Vanessa e Scarlett guideranno ancora il loro trio che annovera anche Axel, verso una lotta contro le forze del male messe in campo dal Second Elder. Una lotta decisiva che potrebbe comportare qualche perdita. A Denver invece la situazione sarà del tutto diversa. Qui troveremo invece Flesh e Doc, oltre a Jolene e Julius, impegnati a ritornare nellaamericana. Secondo le loro potenzialità, come sottolinea la trama di Van...