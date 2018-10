Vaginismo e muscoli pelvici | due bufale da smontare sui genitali femminili

ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 ottobre 2018) In un precedente post ho parlato degli esercizi (di Kegel) per allenare iperineali di pene e clitoride e alla fine avevo scritto che questi esercizi erano importanti anche per prevenire il. Prima di approfondire questo argomento devo spiegare alcune cose sull’anatomia della vagina, perché c’è una “bufala” di cui nessun sessuologo parla sui mass-media: alcune donne credono che la vagina sia un muscolo e che si possa allenare perché fa parte del pavimento pelvico. La credenza è chiaramente dovuta all’ignoranza e, come per gli uomini che pensavano che il pene fosse un muscolo, anche questa bufala si elimina con una corretta divulgazione dell’anatomia sessuale. La vagina non è un muscolo (e non si può allenare perché non ha fibre muscolari striate), è un condotto che superiormente è in contatto con il collo dell’utero (che ha la consistenza simile alla punta del naso), in ...