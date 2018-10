Usa | Trump prepara il dopo-voto | almeno 6 uscite da governo

Trump non sa chiudere l’ombrello? Ecco cosa fa il presidente degli Usa prima di entrare nell’aereo : Una scena che sta facendo discutere (e divertire) i social: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sale le scalette che portano all’Air Force One, in partenza da Indianapolis, mentre si copre con un ombrello. prima di entrare in cabina, il gesto sotto i riflettori di Trump e che ha costretto una persona dello staff a intervenire. L'articolo Trump non sa chiudere l’ombrello? Ecco cosa fa il presidente degli Usa prima di ...

ATTENTATO A PITTSBURGH - 11 MORTI E 2 FERITI GRAVI/ Donald Trump sotto accUsa “Fomenta l’odio razziale” : PITTSBURGH, uomo armato fa strage nella sinagoga. Ultime notizie, 11 ebrei uccisi e 6 FERITI: rischia ora la pena di morte. Polemica contro il presidente Donald Trump(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Usa - Trump : Non deve esserci tolleranza per l'antisemitismo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Strage nella sinagoga di Pittsburgh - Trump : “Usa superino odio e divisioni” : È una vigilia elettorale senza pace quella che caratterizza l’America in prossimità del voto di metà mandato. Dopo i pacchi bomba è il turno di un attacco di matrice antisemita questa volta però costato la vita ad almeno dieci persone (anche se non per tutte c’è la conferma ufficiale). Un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno della sinagoga...

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh 8 morti. Trump 'Rafforzare le leggi sulla pena di morte' : A poche ore dai fatti Trump ha parlato con i giornalisti: 'E' terribile quello che sta avvenendo con l'odio nel nostro Paese e in tutto il mondo. Qualcosa deve essere fatto', ha detto. Trump ha ...

Trump : attacchi stampa dividono gli Usa : 2.09 Durante un comizio, il presidente Trump ha accusato la stampa perché "sta cavalcando" la vicenda dei pacchi bomba per "guadagnare punti politici" contro di lui. Trump ha ribadito che la "copertura scorretta dei media fortemente ostili e fatta di attacchi negativi", divide gli americani minando la possibilità di un sano dibattito.La "violenza politica non deve mai essere consentita", ha poi aggiunto Trump, lodando le forze dell' ordine per ...

Preso Unabomber negli Usa - sul furgone le foto di Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Preso Unabomber Usa - aveva foto di Trump : ANSA, - WASHINGTON, 26 NOV - Preso l'Unabomber. L'America tira un sospiro di sollievo dopo che altri pacchi bomba intercettati oggi avevano fatto montare l'allarme in tutto il Paese, a meno di due ...

Usa - un arresto per i pacchi bomba : "principale e unico sospettato"/ Ultime notizie - Trump "massima severità" : Usa, due nuovi pacchi bomba a Cory Booker e James Clapper. Ultime notizie: sale a 12 il numero di ordigni spediti negli ultimi giorni ai detrattori di Donald Trump(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:35:00 GMT)

Pacchi bomba Usa - arrestato un uomo. Trump attacca : "Campagna dei repubblicani danneggiata" : La polizia ha arrestato un uomo nell'ambito delle indagini sui Pacchi bomba sospetti negli Stati Uniti. L'arresto è avvenuto nella area di Miami. Molti dei Pacchi sono stati spediti da un ufficio postale della Florida. Lo riferisce la Cnn.Intanto il presidente Usa, Donald Trump, si è detto convinto che i Pacchi bomba abbiano "danneggiato la campagna dei repubblicani per le elezioni di midterm".Trump ha scritto su Twitter: "I ...

CAROVANA MIGRANTI - TRUMP : "LI FERMIAMO AL CONFINE COL MESSICO”/ Ultime notizie - Usa : "Non spariamo su di loro" : Messico, CAROVANA MIGRANTI in arrivo da Honduras verso CONFINE Usa: Pentagono, "880 soldati verso la frontiera". Ultime notizie, TRUMP "li fermeremo, non come in Europa"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:40:00 GMT)