Una scuola da cambiare?

Cede Una grata all'uscita da scuola : bimba precipita nel vuoto : Un volo di circa due metri: così è rimasta ferita una bambina di 10 anni all'uscita di una scuola a Morena

Palermo - voragine davanti a Una scuola elementare ma la struttura non chiude : Un ponticello traballante, una tettoia e poco altro per evitare che gli ottanta bambini della scuola Rampolla rischino un qualunque incidente. Il mese scorso infatti davanti all'edificio si è aperta ...

Cremona - timbravano il badge per i colleghi che andavano a fare la spesa : denunciati 9 dipendenti di Una scuola : timbravano il badge per i colleghi che, intanto, pranzavano con amici, facevano la spesa o acquistavano fiori e piante. La Guardia di finanza ha monitorato gli spostamenti di nove dipendenti di una scuola superiore di Cremona e ha certificato atti illeciti contro la pubblica amministrazione: tra i colleghi c’era una sorta di copertura reciproca, per cui chi era nell’istituto “strisciava” il cartellino degli assenti. Per ...

Texas - lo scuolabus guada Una strada inondata : attimi di paura per il folle gesto dell’autista [VIDEO] : Il folle e sconsiderato gesto dell’autista di uno scuolabus poteva costare decisamente caro Nei pressi della città di Leander, in Texas (USA), l’autista alla guida di uno scuolabus stava percorrendo una strada di campagna decisamente dissestata, quando ad un certo punto ignorando i cartelli che segnalavano pericoli di allagamento, ha iniziato ad attraversare con il veicolo la strada che si era nel frattempo era stata completamente inondata ...

A scuola scatta controllo antidroga per gli alunni ma i cani poliziotti beccano Una docente : A sorpresa il cane poliziotto, intervenuto per fiutare eventuali sostanze stupefacenti, invece di segnalare gli alunni ha segnalato più volte una docente che stava facendo lezione. La donna, messa di fronte all'evidenza, alla dine ha confessato ai militari di fare uso di hashish. Denunciato un ragazzino per spaccio.Continua a leggere

'Furbetti del cartellino' a Cremona : denunciati 9 dipendenti di Una scuola - : Nove dipendenti di un istituto scolastico di Cremona, tra collaboratori e assistenti amministrativi, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza che ha documentato numerosi casi di ingiustificato ...

Bari - bimbi picchiati e minacciati di morte in Una scuola materna : arrestate 4 maestre : Le quattro maestre, come accertato dai carabinieri anche attraverso l'uso di telecamere, sia autonomamente che in concorso, nell'anno scolastico 2017/2018, mortificavano e picchiavano i piccoli alunni.

14 bambini sono stati feriti in un attacco in Una scuola materna in Cina : Fatto con un coltello da una donna di 39 anni, che è stata subito arrestata dalla polizia The post 14 bambini sono stati feriti in un attacco in una scuola materna in Cina appeared first on Il Post.

Uno sconosciuto sullo scuolabus presta la felpa a Una ragazza col ciclo. "Ho delle sorelle - so come funziona" : Reddit, si sa, è un pozzo senza fondo di notizie e storie. Storie non sempre vere o non sempre piacevoli, ma questa, secondo chi l'ha condivisa, è una vicenda che può diffondere positività, oltre che dare il buon esempio. Una madre ha raccontato sulla piattaforma quello che è successo alla figlia. Ignara di essere al suo primo giorno di ciclo, la ragazzina era sull'autobus con una macchia sui pantaloni. Un ...

Napoli - crollo del neon a scuola : «Noi salvi per un secondo - poteva essere Una tragedia» : «Siamo riusciti a scansarci un secondo prima, poteva tramutarsi in tragedia». Questa la testimonianza di Angelo, 17 anni, studente dell?Isis Casanova nel centro di Napoli, uscito...