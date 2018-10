Un Talento al Giorno | Andrea Danzi | forte centrocampista del Verona

Un Talento al Giorno : Lucas Boyé - forte calciatore del Torino mandato in prestito in Grecia : Lucas Boyé il 1º febbraio 2016 ha firmato un contratto che lo legherà al Torino per quattro stagioni, a partire dal 1º luglio del 2016. Per il suo cartellino il Torino tra indenizzi e commissioni varie ha investito circa 2,5 milioni di euro. Va a segno nelle prime due amichevoli estive del club granata, contro Olympic Morbegno e Casatese Rogoredo. Il 13 agosto 2016 mette a segno il suo primo gol in gare ufficiali con la maglia granata nel ...

L’Uomo del Giorno - El Shaarawy : Talento della Roma - soprannominato “Il Faraone” : Stephan El Shaarawy è nato a Savona, il 27 ottobre 1992, è un calciatore italiano di origini egiziane, attaccante della Roma e della nazionale italiana. Per le sue origini egiziane è soprannominato “Il Faraone”. Suo padre, egiziano, si è trasferito a Savona nel 1982, mentre sua madre è italiana e possiede la cittadinanza svizzera. talento precoce, El Shaarawy è un giocatore di classe e dispone di qualità atletiche notevoli, ...

Un Talento al Giorno : Marco Varnier - difensore dell'Atalanta : L'Atalanta ha chiuso con il Cittadella quest'estate l'operazione che porta il difensore Marco Varnier alla corte di Gasperini. Il centrale classe 1998 ha firmato un contratto di cinque anni e arriva a Bergamo per cinque milioni di euro più bonus.

Un Talento al Giorno : Riccardo Sottil - altro Talento della Fiorentina : Riccardo Sottil ha indossato le maglie del Genoa e del Torino prima di passare alla Fiorentina. Agilità, capacità di attaccare la profondità, abilità nell'affrontare l'uno contro uno, fanno di Sottil un talento puro.

L’Uomo del Giorno : Federico Chiesa - grande Talento della Fiorentina : Federico Chiesa è nato a Genova il 25 ottobre 1997, figlio di Enrico, ex calciatore degli anni 90′, è considerato tra i giovani più promettenti della sua generazione, gioca come ala sinistra ed è abile nell’accentrarsi sul piede destro e tirare da fuori area. Può anche ricoprire il ruolo di ala destra. Dispone inoltre di discrete capacità in fase di copertura difensiva, nonché di un dribbling rapido e di un ottimo scatto, che ...

Un Talento al Giorno : Lucas Paquetá - da Gennaio al Milan : Lucas Paquetá cresciuto nelle giovanili del Flamengo, ha debuttato il 28 maggio 2017 nel match pareggiato 1-1 contro l'Atlético Mineiro. Ha un contratto valido sino al 31 dicembre 2020 con una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Dal 3 Gennaio 2019 sará un calciatore del Milan che lo ha pagato al Flamengo 35 milioni di euro.

Un Talento al Giorno : Samuel Mraz - forte attaccante dell’Empoli : Samuel Mraz cresciuto nel settore giovanile del Senica, esordisce in prima squadra il 12 aprile 2014, a 16 anni, nella partita vinta per 2-1 contro l’AS Trencín.[3] Il 10 febbraio 2017 viene acquistato dallo Žilina, con cui firma fino al 2020. Il 3 luglio 2018 passa a titolo definitivo all’Empoli, legandosi al club italiano con un quadriennale. Debutta poi in Serie A con i toscani il 26 agosto seguente nella sfida persa in ...

Un Talento al Giorno : Edimilson Fernandes - forte centrocampista della Fiorentina : Edimilson Fernandes, il 13 agosto 2018 la Fiorentina comunica di averlo acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Nel 2016 arriva la prima convocazione in Nazionale per la partita di Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2018, contro Andorra.

Un Talento al Giorno : Filippo Romagna - difensore del Cagliari e dell’Under 21 : Filippo Romagna entra a far parte del settore giovanile della Juventus nel 2011. Nel 2013 viene promosso alla squadra Primavera, della quale arriverà ad indossare la fascia di capitano. Nel 2016, sotto la guida di Fabio Grosso, trionfa al Torneo di Viareggio, grazie alla vittoria per 3-2 contro il Palermo, e raggiunge le finali di Coppa Italia e Campionato. Il 29 agosto 2016 passa, in prestito con diritto di opzione, al Novara, in Serie B. ...

Un Talento al Giorno : Filip Duricic - centrocampista serbo del Sassuolo : Filip Duricic è un trequartista ambidestro che riesce a coniugare classe e corsa. Ha un passo rapido, salta l’avversario, protegge il pallone con forza e intelligenza, appartiene alla categoria dei trequartisti moderni, in grado di disegnare il gioco e anche di graffiare. Si inserisce, taglia verso il centro e arriva alla conclusione. È agile, sfugge anche alle marcature più rigide, è un fantasista che macina chilometri. Tre ...

Un Talento al Giorno : Matteo Pessina - centrocampista dell’Atalanta e dell’Under-21 : Matteo Pessina inizia a giocare nel settore giovanile del Monza, dove rimane fino al 2015; nella stagione 2014-2015 viene aggregato stabilmente alla prima squadra; esordisce tra i professionisti il 6 gennaio 2015, realizzando anche una rete, contro la Pro Patria. Concluderà la stagione segnando 3 reti in 20 presenze (grazie alle quali è il giocatore con più presenze in stagione nella sua squadra) nel campionato di Lega Pro, a cui aggiunge ...

Un Talento al Giorno : Koffi Djidji - forte difensore del Torino : Koffi Djidji il 17 agosto 2018 viene acquisito dal Torino in prestito con diritto di riscatto. Fa il suo esordio in maglia granata in occasione di Atalanta-Torino (0-0) del 26 settembre 2018 valevole per la 6°giornata di Serie A, partendo titolare nella difesa schierata da Mazzarri. Djidji ha scelto di rappresentare in campo internazionale la nazionale della Costa D’Avorio, venendo convocato (senza scendere in campo) per la partita ...

Un Talento al Giorno : Simone Pontisso - forte centrocampista dell'Udinese : Simone Pontisso è un giovane calciatore dell'Udinese. Ha fatto il suo debutto in Serie A il 31 maggio 2015 contro il Cagliari sostituendo Perica nell'intervallo. A luglio 2016, Pontisso è stato ceduto in prestito allo SPAL per giocare in Serie B.

Un Talento al Giorno : Mattias Svanberg - forte centrocampista del Bologna : Mattias Svanberg è nato nel 1999 a Malmö, città in cui il padre Bo stava disputando l’ennesima stagione nella locale squadra di hockey dei Malmö Redhawks (precedentemente noti come Malmö IF). Mattias ha iniziato a giocare a calcio nel Bunkeflo IF, società di Malmö che a partire dal 1º gennaio 2008 si è trasformata nell’IF Limhamn Bunkeflo a seguito di una fusione. Prima dell’inizio della stagione 2013 ha fatto ingresso ...