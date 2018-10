Un gasdotto che ancora non c' è minaccia la luna di miele tra il Salento e M5s

Il via libera al gasdotto fa infuriare i No-Tap che annunciano mobilitazioni : Gli attivisti di Melendugno si sentono traditi e annunciano una nuova manifestazione per domani. Il movimento No Tap chiede tutta la documentazione che attesta l'esistenza di penali, da pagare nel ...

Tap - perché il gasdotto potrebbe essere ancora fermato : "Ci hanno tradito e abbandonato". Marco Potì, sindaco di Melendugno, fa il punto dell'evoluzione della protesta No Tap dopo...

gasdotto Tap - il ministro Costa : “Per ora si deve fare. Blocco lavori? Servono novità tecniche non emerse in iter autorizzativo” : Al momento la Tap “si deve fare”. Salvo che il sindaco di Melendugno, Marco Potì, convocato in queste ore, non porti dei documenti al ministro dell’Ambiente in grado di ribaltare completamente la valutazione. Lo ha spiegato il titolare Sergio Costa nel corso di un forum su Repubblica Tv: “La Tap è tutta già autorizzata, tanto è vero che i lavori sono già iniziati – ha spiegato – Per bloccare i lavori devi ...

gasdotto Tap - ecco perché alla fine si farà : Nonostante le residue resistenze del M5S, le penali da pagare per lo stop all'opera sarebbero, secondo gli stessi grillini, insostenibili

Il governo scopre che rinunciare al Tap costa troppo. Il gasdotto si farà : Spiega Barbara Lezzi, ministra per il Sud del governo gialloverde: "Nelle prossime 24-36 ore prenderemo una decisione, ma il sentiero è molto stretto. Resta un'opera non strategica scelta da un altro governo e agevolata da un altro governo. Abbiamo fatto adesso questa analisi dei costi dall'interno dei ministeri. Questi costi il Paese non può permetterseli e noi non ce la sentiamo di addossarli sui cittadini. ...