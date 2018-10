Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | Tria si schiera con Draghi contro Luigi

SPARI IN SINAGOGA A PITTSBURGH : 11 MORTI/ Ultime notizie - Trump "Superiamo le divisioni" : PITTSBURGH , sparatoria alla SINAGOGA : almeno 7 MORTI . Ultime notizie , feriti due agenti, aggressore in fuga. Nuova strage a colpi di arma da fuoco negli Stati Uniti(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 23:49:00 GMT)

Pittsburgh - sparatoria in una sinagoga : 11 morti/ Ultime notizie Fbi : “Robert Bowers ha agito da solo” : Pittsburgh , sparatoria alla sinagoga : almeno 7 morti . Ultime notizie , feriti due agenti, aggressore in fuga. Nuova strage a colpi di arma da fuoco negli Stati Uniti(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 23:08:00 GMT)

Ora legale 2018 : torna l'ora solare - oggi il cambio/ Ultime notizie - i detrattori : "8% di incidenti in più" : cambio ora legale 2018 : torna l'ora solare ! Nella notte tra sabato e domenica lancette indietro di un'ora e 60 minuti di sonno in più: gli effetti sull'organismo.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 22:59:00 GMT)

Tap - Di Maio "Penali per 20 miliardi" Calenda "Imbroglione"/ Ultime notizie - Salvini : "Il gasdotto va fatto" : Tap, Conte "Si farà o penali". Ultime notizie , il ministro del lavoro, Luigi Di Maio conferma tutto "20 miliardi di euro di sanzioni".

Tap - Di Maio “Penali per 20 miliardi” Calenda “Imbroglione”/ Ultime notizie - Salvini : “Il gasdotto va fatto” : Tap, Conte “Si farà o penali”. Ultime notizie , il ministro del lavoro, Luigi Di Maio conferma tutto “20 miliardi di euro di sanzioni”, e il Movimento 5 Stelle si spacca. (Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:46:00 GMT)

TAP - CALENDA CONTRO DI MAIO : "NON ESISTONO PENALI"/ Ultime notizie - "imbroglione come su Ilva : si dimetta" : Tap, Conte “Si farà o penali”. Ultime notizie , il ministro del lavoro, Luigi Di MAIO conferma tutto “20 miliardi di euro di sanzioni”, e il Movimento 5 Stelle si spacca. (Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:17:00 GMT)

PITTSBURGH - STRAGE NELLA SINAGOGA : 8 MORTI/ Ultime notizie sparatoria - Trump : "rafforzare leggi pena di morte" : PITTSBURGH , sparatoria alla SINAGOGA : almeno 7 MORTI . Ultime notizie , feriti due agenti, aggressore in fuga. Nuova STRAGE a colpi di arma da fuoco negli Stati Uniti(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Ora legale 2018 - oggi cambio : torna l'ora solare/ Ultime notizie - come regolarsi per l'assunzione dei farmaci : cambio ora legale 2018: torna l'ora solare! Nella notte tra sabato e domenica lancette indietro di un'ora e 60 minuti di sonno in più: gli effetti sull'organismo.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 19:46:00 GMT)