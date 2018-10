Ue | Galli della Loggia | Moscovici mi ricorda Gorbaciov con l' Urss

Europa - Ernesto Galli della Loggia : 'Questa Ue mi ricorda l'Urss di Gorbaciov' : ... scrive che 'l'istituzione che egli , Moscovici, ndr, rappresenta, cioè l' Unione Europea, questa Unione Europea, non ha più alcuna presentabilità e credibilità politica. Da questo punto di vista ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Bucks - Raptors e Pelicans ancora imbattuti. Warriors maestosi a New York - ok i Clippers di Gallinari : Nell’appena passata notte NBA si sono giocate sette partite, che hanno confermato lo status di imbattute di Milwaukee Bucks, Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, che stanno attualmente ricoprendo questo status assieme ai Detroit Pistons. I Bucks, con un micidiale secondo quarto, travolgono i Minnesota Timberwolves per 95-125, con Giannis Antetokounmpo che non deve nemmeno sforzarsi più di tanto (15 punti e 12 rimbalzi), lasciando la ...

Vieni da Me - Andriana Volpe parla della sua lite con Giancarlo MaGalli : “È successo il finimondo quando ho detto la sua età” : Nessuna tregua tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, un nuovo capitolo dell’ormai nota saga lo ha scritto la conduttrice parlando dell’ex collega nel corso dell’ospitata a Vieni da me. “Ero molto contenta di passare da Mezzogiorno in famiglia a I Fatti Vostri perché mi piaceva l’idea di lavorare con Giancarlo che è un grande conduttore e un grande autore. Solo che poi si sono un po’ rovinati i rapporti, ultimamente. Devo aver ...

NBA - risultati della notte : Non bastano 24 punti di Gallinari - ko a New Orleans. Vince ancora Denver : New Orleans Pelicans-L.A. Clippers 116-109 I Pelicans si presentano imbattuti alla sfida contro Danilo Gallinari e i suoi Clippers, reduci da due successi consecutivi. Il momento decisivo della sfida ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Pelicans e Nuggets ancora a segno - cedono i Clippers di Gallinari - Blake Griffin ne fa 51 : Tre le partite nella notte NBA. Alla Little Caesars Arena di Detroit autentico spettacolo tra i Pistons e i Sixers con successo all’overtime firmato dai padroni di casa (133-132). Uno straordinario Blake Griffin (51 punti, 14 rimbalzi e 6 assist) ha trascinato la compagine allenata da coach Dwane Casey: career-high per il numero 23 che è il primo giocatore di Detroit nella storia a segnare più di 50 punti e ad ottenere più di 10 rimbalzi ...

SeniGallia - accoltellato nel parcheggio della disco : 26enne campano in rianimazione : Un 26enne campano è stato accoltellato all'addome durante una colluttazione che è scoppiata nella notte nel parcheggio della discoteca Megà sull'Arceviese a Senigallia poco dopo le 3. Per motivi ...

'Ndrangheta - arrestato a Roma latitante della cosca Gallico : Roma, 21 ott., askanews, - I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e quelli di Roma hanno arrestato nella capitale il latitante Filippo Morgante, 48 anni, personaggio di spicco della ...

‘Ndrangheta - arrestato a Roma reggente della cosca di Gallico condannato definitivamente a 18 anni : Era latitante da un anno. E di fatto era il reggente della cosca Gallico. Filippo Morgante, 48 anni, si nascondeva a Roma ed è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Esponente di spicco della famiglia mafiosa di Palmi, Morgante si era dato alla macchia nell’ottobre dell’anno scorso quando è andata definitiva la condanna a 18 anni, un mese e 28 giorni che la Corte d’appello di Reggio gli ha ...

'Ndrangheta - arrestato a Roma latitante della cosca Gallico : Roma, 21 ott. , askanews, - I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e quelli di Roma hanno arrestato nella capitale il latitante Filippo Morgante, 48 anni, personaggio di spicco della ...

‘Ndrangheta - arrestato a Roma reggente della cosa di Gallico condannato definitivamente a 18 anni : Era latitante da un anno. E di fatto era il reggente della cosca Gallico. Filippo Morgante, 48 anni, si nascondeva a Roma ed è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Esponente di spicco della famiglia mafiosa di Palmi, Morgante si era dato alla macchia nell’ottobre dell’anno scorso quando è andata definitiva la condanna a 18 anni, un mese e 28 giorni che la Corte d’appello di Reggio gli ha ...

'Ndrangheta : arrestato Filippo Morgante - reggente della cosca Gallico : È finito in manette Filippo Morgante, 48 anni, personaggio di spicco e reggente della cosca "Gallico" operante nel territorio di Palmi, e pluri pregiudicato per associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e illecita detenzione di armi. L'arresto è stato compiuto nella tarda serata di ieri a Roma da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, dell'arma romana e ...

'Ndrangheta : arrestato Filippo Morgante - reggente della cosca Gallico : È finito in manette Filippo Morgante, 48 anni, personaggio di spicco e reggente della cosca 'Gallico' operante nel territorio di Palmi, e pluri pregiudicato per associazione mafiosa, traffico di ...

Gallipoli - affidamento diretto a una componente della giunta e in "tempi sospetti" : l'opposizione chiama in causa prefetto e magistratura : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Intervista – Riccardo SiniGallia : «Con tutti i miei pregi e difetti sono sempre me stesso e resto un artigiano indipendente della musica» : Cantautore, polistrumentista e produttore, Riccardo Sinigallia è uno degli autori più ricercarti, da sempre dedito alla composizione musicale e all’approfondimento del rapporto con le parole, è considerato il primogenito della “scena” musicale indipendente. L’ ex componente dei Tiromancino autore di brani come “Due destini” e “La descrizione di un attimo” e di altri cantautori della scena romana come Max Gazzè e Niccolò Fabi, per cui ...