Tv8 | la rete in chiaro del gruppo Sky che prende le briciole delle altre reti e pensa

(Di domenica 28 ottobre 2018) Lo Show dei Record torna sul piccolo schermo ma non su Canale 5. Il programma trasloca su Tv8,indelSky, con la probabile conduzione di Enrico Papi. Come segnalato da Tvblog la prima registrazione sarebbe prevista per sabato 10 novembre presso gli studi De Paolis in via Tiburtina a Roma. La trasmissione per anni è stata trasmessa da Mediaset con la conduzione di Scotti, Perego, D’Urso e Mammucari per poi finire nel magazzino di Cologno Monzese dopo l’ultima edizione in onda nel 2015. Così Canale 5, dopo aver perso La Corrida, saluta anche Lo Show dei Record. Scampoli di personaggi sopra le righe (dal seno più grande al mondo al Ken umano fino alla donna Hulk) trovano spazio nel salotto di Domenica Live, così come l’aspetto più di “testa” è presente in Superbrain, a gennaio in onda su Rai1 con una nuova edizione. Tv8 continua dunque il ...