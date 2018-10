TV | Rainews24 e Rai3 | “#Leonardo500” | uno speciale in occasione dell’apertura della

meteoweb.eu

(Di domenica 28 ottobre 2018) Lunedì 29 ottobre, dalle 24.40 alle 2,35 in diretta sue su, unodi Rai Cultura e, inmostra agli Uffizi sul codice Leicester “L’acqua microscopionatura”, che dà il via alle celebrazioni per il quinto centenariomorte del genio del Rinascimento. Il museo, eccezionalmente, apre le porte di notte alle telecamereRai per un suggestivo viaggio alla scoperta del mondo di Leonardo. Ci faranno da guida Eike Schmidt, direttore delle gallerie degli Uffizi, Paolo Galluzzi, presidente del comitato “Leonardo 2019” e curatoremostra, Costantino D’Orazio, autore del libro “Leonardo segreto”. Conduce Serena Scorzoni, a cura di Fabio Cappelli e Raffaella Soleri. A chiusura dello, il documentario di Rai Storia “Leonardo a Milano – La festa del Paradiso”. L'articolo TV,e ...