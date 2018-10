Tutti aspettiamo un domani più bello | un futuro migliore | un' occasione

sansalvo

: 'Stiamo preparando una grande manifestazione, un evento in cui potrete finalmente incontrare il Governo del Cambiam… - Mov5Stelle : 'Stiamo preparando una grande manifestazione, un evento in cui potrete finalmente incontrare il Governo del Cambiam… - Mov5Stelle : Buongiorno a tutti! ???? Ieri sera ci siamo lasciati così, oggi si replica. Vi aspettiamo a #Italia5Stelle, oggi da… - RaiDue : Domani alle 12.30 vi aspettiamo su #Rai2 per la conquista del #Mondialivolley18! La loro storia è anche un po' la s… -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Il cieco di Gerico è riuscito in questo e, pur non avendo niente, è diventato l'uomo più ricco del mondo : l'uomo che ha trovato Dio. Notate che uil cieco inizialmente non chiede nulla: soltanto si ...