Tutela del mare | Ischia Clean Blitz | “Non sono stati trovati rifiuti inquinanti sui

Disegno di legge "Codice Rosso" a Tutela delle donne vittime di violenza : La cronaca racconta quotidianamente di violenze, abusi e omicidi ai danni delle donne e della loro frequente difficoltà a denunciare. Hanno spesso paura di reazioni ancor più violente ma alle volte ...

Tutela del mare - Ischia Clean Blitz : oggi l’operazione si è concentrata a Lacco Ameno e a Sant’Angelo : “Più di 6 quintali di immondizia trovati sui fondali marini di Ischia e c’è anche una protesi dentaria. Prosegue a ritmo serrato Ischia Clean Blitz. oggi l’operazione si è concentrata a Lacco Ameno e a Sant’Angelo. Intanto tra i rifiuti portati alla luce ieri, abbiamo trovato anche una protesi dentaria”: lo ha dichiarato Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. l’operazione Ischia Clean Blitz c’è nonostante le ...

Cina - svolta sulla Tutela del copyright : condannato il clone di Zegna : Ermenegildo Zegna (Andrea Rao/LaPresse) A uno sguardo distratto potrebbe quasi sembrare lo stesso cognome, e anche il suono è molto simile, ma tra Zegna e Zegnoa non c’è soltanto una differenza ortografica, ma anche una differenza di qualità. Dopo cinque anni di contenzioso, in Cina la Suprema Corte del Popolo, la massima autorità giudiziaria cinese, ha emesso due sentenze inedite a tutela della proprietà intellettuale di un marchio estero. Da ...

La Ue boccia la manovra - Mattarella : 'Tutelare i risparmi delle famiglie' : ... dell'economia del popolo, ma anche dell'economia della crescita. Per un uomo di sinistra è assurdo aumentare l'indebitamento, perché quando ci si indebita non si hanno i soldi per le politiche ...

Benetton - l'ultimo atto a Tutela delle figlie : sarà Sabrina a sostituire il padre : sarà Sabrina Benetton a sostituire il padre Gilberto nel cda di Edizione, la holding partecipata in parti uguali dalle finanziarie dei quattro fratelli di Ponzano Veneto. E' uno dei tasselli che andrà ...

Diplomati magistrali e Tutela delle posizioni attuali : Molti Diplomati magistrali ci stanno segnalando di essere stati convocati dalle varie scuole per la nota che è arrivata da parte del ministero. Si tratta di quella in cui viene chiesto agli uffici scolastici regionale di monitorare i provvedimenti favorevoli all’amministrazione che siano stati applicativi della sentenza dell’adunanza plenaria. L’elenco delle sentenze è disponibile anche in Diplomati magistrali, nota ufficiale ...

Slow Food Italia : «Decreto Genova - la norma sui fanghi mette a rischio la Tutela del suolo» : «Lo spargimento di fanghi industriali sui terreni agricoli non ha nessun fondamento né nella tradizione agricola, né nella cultura rurale. Slow Food da anni lavora affinché le pratiche agroecologiche si diffondano sempre più capillarmente e pertanto auspica che il governo possa a breve intervenire per disciplinare la materia ponendo rimedio a quanto introdotto in maniera impropria nel “decreto Genova”»: così Giuseppe Orefice, a nome del comitato ...

Vaccino contro lo pneumococco nei bambini : difendere il diritto alla migliore Tutela della salute e all’equità : Il Board del Calendario per la Vita esprime forte preoccupazione per la possibilità che nelle gare per le forniture dei vaccini attualmente in corso in diverse Regioni possa prevalere un approccio più improntato alla ricerca del risparmio rispetto alla massima possibile tutela dei bambini nei confronti di patologie gravi e talora mortali. Premesso che tutti i vaccini oggi disponibili sul mercato nazionale sono di provata sicurezza ed efficacia, ...

Vieni Da Me - Ela Weber : "La Ventura deludente - sull'Isola non mi ha Tutelata. Mara Venier? Insopportabile ma divertente" : Ela Weber parla poco, ma quando parla non le manda a dire. La Sellerona è intervenuta nella puntata di oggi, 19 ottobre 2018, di Vieni Da Me, il salottino pomeridiano di Rai 1 presieduto da Caterina Balivo.La show-girl tedesca e naturalizzata italiana ha impreziosito il segmento del programma intitolato "Intervista con emoticon" durante il quale aveva il compito di abbinare ad ogni personaggio televisivo incontrato nella sua carriera una ...

Tutela del mare - Ischia Clean Blitz : si punta alla protezione dell’ecosistema marino - col coinvolgimento dei pescatori : “L’economia del territorio è legata esclusivamente al turismo e dunque la Tutela del mare in tutte le sue forme rappresenta un qualcosa di imprescindibile. E’ giusto ringraziare chi si adopera in questa direzione ed è opportuno che le amministrazioni comunali supportino tali iniziative e sappiano fornire anche strumenti concreti a chi le mette in atto“: lo ha dichiarato Giovan Battista Castagna, sindaco di Casamicciola Terme che con ...

Diritti umani in Italia : violazione e Tutela all'esame del Sant'Anna : Grazie a un sistema partecipato - che ha coinvolto diversi attori istituzionali, della società civile, del mondo universitario e della ricerca, tra i quali anche Osservatorio Diritti - il documento è ...

Ddl Pillon - la Carta del Garante per l’infanzia per Tutelare i figli : “No a regole predeterminate” : Sono quasi 100mila (97.690) i figli minorenni di genitori separati su cui in queste settimane sono puntati i riflettori dopo la proposta del ddl del senatore leghista Simone Pillon che vorrebbe la “bigenitorialità perfetta” e la mediazione obbligatoria per trovare un accordo sul mantenimento dei figli e sul loro affido. Una proposta criticata dal Garante dell’infanzia che ha presentato la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei ...