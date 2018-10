Tu Si Que Vales | Teo Mammucari sfida il pugile e gli va molto male

Fedez contro 'Tu si Que vales' e il GF Vip : 'Lì si può giocare col cibo per fare show' : A Fedez sembra non essere andata giù la pesante polemica nata sulla sua festa di compleanno; sul profilo Instagram del cantante, infatti, sono stati caricati alcuni video "di protesta" nei confronti di due programmi tv molto amati. Il rapper ha fatto notare a tutti che anche al "Grande Fratello VIP" e a "Tu si que vales" è stato usato del cibo per fare spettacolo, ma in questi casi nessuno si è lamentato. Come mai? Fedez sui social: 'Io ...

Delirio a "Tu si Que vales" - a Queen Mary scappa l'insulto : "Belen sei..." : A 'Tu sì que vales' Maria De Filippi se la prende , di nuovo, con Belen Rodriguez: "Sei stupida". E Fedez, ancora sotto choc per la festa bocciata nel supermercato 'rimprovera' il programma. L'...

Fedez contro Tu si Que Vales e il Grande Fratello Vip/ Video - "Ho visto gente spaccare angurie con i pugni..." : Fedez contro Tu si que Vales e il Grande Fratello Vip, il Video riflessione sulla polemica della festa al supermericato: "Ho visto gente spaccare angurie con i pugni...".(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:40:00 GMT)

RUDY ZERBI IN MUTANDE A TU SI Que VALES/ Video - il giudice rimane senza pantaloni “Sex bomb” : RUDY ZERBI è stato il protagonista indiscusso della nuova puntata di Tu si que VALES andata in onda ieri, sabato 27 ottobre 2018. Ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:13:00 GMT)

Portobello vs Tu Si Que Vales - chi ha vinto la gara del sabato sera? Un indizio : vince (quasi) sempre lei : Maria De Filippi è il CR7 del sabato sera, per usare un paragone calcisticio, e vince ancora una volta la sfida con Tu si que Vales. Lo show di Canale 5 ha infatti ottenuto, dalle 21.18 alle 0.56, 5.200.000 telespettatori con il 28.85% di share. Numeri importanti per un format rodato e un pubblico fedelissimo, in un mix di talenti e freak con una giuria affiatata e complice. Tutto come previsto e annunciato. Dall’altra parte il debutto di ...

Ascolti TV | Sabato 27 ottobre 2018. Tu si Que Vales 28.85% - Portobello 20.17%. Dati settimana : Canale 5 sorpassa Rai1 - Rai3 stacca Rai2 : Antonella Clerici (Portobello), Tu si que vales (Maria De Filippi) Nella serata di ieri, Sabato 27 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 20.41 alle 0.03 – la prima puntata di Portobello, con Antonella Clerici, ha conquistato un ascolto di 4.150.000 spettatori pari al 20.17% di share (presentazione di 1 minuti e 19 secondi: 4.337.000 – 20.23%). Il programma ha ottenuto 14.514.000 contatti pari ad una permanenza del 28.59%. Su Canale 5 ...

Programmi TV di stasera - sabato 27 ottobre 2018. Valeria Marini a Tú sí Que vales : Valeria Marini a Tú sí que vales Rai1, ore 20.35: Portobello Portobello torna in tv. E lo fa con Antonella Clerici, alla guida del mercatino più famoso della tv. Come nel 1977, quando partì il celebre people show ideato e condotto da Enzo Tortora, i protagonisti assoluti saranno gli inserzionisti e la gente comune, chiamata a partecipare attivamente in studio e attraverso le telefonate da casa. Nel mercatino di Portobello Antonella sarà ...

Analisi Auditel : la serata di sabato 27 ottobre 2018 con la prima sfida fra Tu si Que Vales e Portobello : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre subito sotto la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che arriva a sfiorare la soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia del 7% di share, con la linea di Rete 3 che la tocca poi con Le parole della settimana. L'access time vede davanti la curva blu di ...

