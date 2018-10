Trump non sa chiudere l’ombrello? Ecco cosa fa il presidente degli Usa prima di entrare

Usa - Trump : Non deve esserci tolleranza per l'antisemitismo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Trump sulla strage di Pittsburgh : 'Un atto malvagio da non credere - l'antisemitismo va condannato ovunque' : 'Il mondo è scioccato' dagli eventi di Pittsburgh: 'Un atto malvagio difficile da credere'. Lo afferma il presidente americano Donald Trump, sottolineando che 'uniti condanniamo l'antisemitismo. Va ...

Trump : ho abbassato i toni - non ho colpe : 23.42 Donald Trump sostiene di non avere nessuna colpa per i pacchi bomba inviati da un suo sostenitore. "Io penso di aver abbassato i toni ma i media sono incredibilmente scorretti con me e contro i repubblicani", ha detto il presidente lasciando la Casa Bianca diretto nella Carolina del Nord per un comizio elettorale. "Non c'è nessuno da biasimare", ha aggiunto.

CAROVANA MIGRANTI - Trump : "LI FERMIAMO AL CONFINE COL MESSICO”/ Ultime notizie - USA : "Non spariamo su di loro" : Messico, CAROVANA MIGRANTI in arrivo da Honduras verso CONFINE Usa: Pentagono, "880 soldati verso la frontiera". Ultime notizie, TRUMP "li fermeremo, non come in Europa"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:40:00 GMT)

Manovra - endorsement a sorpresa di Trump : 'Avrà successo'. Roma all'Ue : 'Non cambia' : Intanto, il ministro dell'Economia, da Parigi, dove ha incontrato gli assicuratori internazionali, interviene su un altro capitolo che è sotto la lente della Commissione europea e dei mercati, quello ...

Carovana migranti - il Pentagono invia 800 uomini alla frontiera. Trump : “Li fermeremo - non faremo come l’Europa” : Ottocento militari schierati al confine in attesa della Carovana. Donald Trump passa dalle parole ai fatti e dà il via alla prima misura per fronteggiare i 7mila migranti in cammino dall’Honduras verso gli Stati Uniti. Ormai il presidente dedica ai caminantes almeno un tweet al giorno, e il contenuto è sempre molto simile. “I Democratici hanno fatto apposta leggi per rendere difficile fermare le persone al confine”, ...

Usa : Trump - la violenza politica non ha posto negli Usa

Usa - Trump : la violenza politica non ha posto negli Stati Uniti : Washington, 24 ott., askanews, - Dopo le bombe rudimentali inviate ad alcuni bersagli dei suoi attacchi politici il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che la violenza politica 'non ha posto negli Stati Uniti'. 'Voglio solo dirvi che in questi momenti dobbiamo cercare unità, dobbiamo stare insieme e mandare un messaggio, unico, chiarissimo, inconfondibile che &...

Stati Uniti : presidente Trump - atti di violenza politica non hanno posto nel paese : In queste circostanze - ha concluso Trump - ci dobbiamo unire ed inviare un messaggio chiaro, forte ed inequivocabile, atti o minacce di violenza politica di qualsiasi tipo non hanno posto negli ...

Pacchi sospetti agli avversari di TrumpDe Blasio al presidente : non fomenti odio : A 13 giorni dalle elezioni di Midterm svariati plichi sospetti scoperti dagli 007 Usa: erano indirizzati alle vittime degli attacchi verbali e social di Trump. Il sindaco e il governatore dello Stato di New York, Cuomo, al presidente: "Non incoraggi la violenza e gli attacchi ai media".

"Per fortuna" GTA 6 non uscirà mentre Trump è presidente : Il capo di Rockstar, Dan Houser, ha dichiarato di essere "grato" che GTA 6 non esca durante la presidenza di Donald Trump a capo degli Stati Uniti, riporta VG247.Secondo Houser infatti le fazioni politiche in rivalità tra di loro hanno offuscato la verità e la satira, per cui qualsivoglia commento sulla politica del momento, all'interno di un videogioco, sarebbe immediatamente fuori contesto."Non sappiamo ancora nemmeno cosa ci faremmo, dato che ...

STEVE BANNON : "ITALIA CENTRO DELL'UNIVERSO POLITICO"/ Elezioni europee 2019 : ex stratega Trump critica Manovra : STEVE BANNON: "Italia CENTRO dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle Elezioni europee 2019: "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:36:00 GMT)