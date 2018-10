Tromba d' aria | paura e danni in Puglia Crolla la facciata di una chiesa

Tromba d'aria nel Brindisino : paura e danni in serata : BRINDISI - Tromba d'aria anche nel Brindisino, dove l'allerta meteo resta arancione per le prossime 27 ore, tenuto conto delle raffiche di vento e della pioggia abbondante che nella serata di oggi ...

Allerta meteo - domani scuole chiuse in alcune Regioni. Allerta in Veneto e Liguria : Tromba d’aria a Genova | L’elenco : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola. E all’Elba crolla il pontile di Vigneria, simbolo dei minatori

Allerta meteo - domani scuole chiuse in alcune Regioni. Allerta in Veneto e Liguria : Tromba d’aria a Genova : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola. E all’Elba crolla il pontile di Vigneria, simbolo dei minatori

Maltempo : allerta rossa su Veneto e Friuli - Tromba d'aria a Genova - : Continua l'ondata di precipitazioni e forti venti che sta colpendo l'Italia e, nella notte, è arrivata anche al Sud. Nel capoluogo ligure venti fino 90 km/h hanno fatto crollare rami e cartelli ...

Milano - 'Tromba d'aria' e raffiche di vento fino a 60 km/h : nessun ferito grave : La tromba d'aria che ieri sera, 21 ottobre, si è abbattuta sul milanese ha creato non pochi disagi. Le raffiche di vento hanno raggiunto, e in alcuni momenti anche superato, i 60km/h e sono arrivate pure in Brianza e in alcune zone del Pavese. Un fenomeno inaspettato: tetti scoperchiati, rami e tronchi caduti e tegole che si staccavano a causa della potenza del vento. Dopo il caldo insolito di fine ottobre nel Nord Italia, ecco un fenomeno ...

Milano - 'Tromba d'aria' e raffiche di vento fino a 60 km/h : nessun ferito grave : La tromba d'aria che ieri sera, 21 ottobre, si è abbattuta sul milanese ha creato non pochi disagi. Le raffiche di vento hanno raggiunto, e in alcuni momenti anche superato, i 60km/h e sono arrivate pure in Brianza e in alcune zone del Pavese. Un fenomeno inaspettato: tetti scoperchiati, rami e tronchi caduti e tegole che si staccavano a causa della potenza del vento. Dopo il caldo insolito di fine ottobre nel Nord Italia, ecco un fenomeno ...

Tromba d'aria s'abbatte su Milano : alberi caduti e danni : Un vento molto forte ha colpito Milano domenica sera, accompagnato ad un abbassamento drastico delle temperature. I vigili del fuoco hanno registrato danni in diverse zone della citta' e dell'hinterland, con rami e alberi caduti in strada: la maggior parte delle chiamate di soccorso e' arrivata dai comuni della zona sud. Piccoli mulinelli si sono verificati in alcune zone della citta' spostandosi verso la Stazione Centrale. Un grosso albero si è ...

Tromba d'aria - caduta e malore SIRENE DI NOTTE : Una caduta e un malore, oltre alla Tromba d'aria che in serata ha coinvolto il Sud Est Milanese. Gli interventi dei nostri soccorritori nella NOTTE. caduta e malore Alle 22.30 intervento in piazza ...

Milano - vento forte fino a 60 km/h e Tromba d'aria : alberi caduti e danni : Il vento s'è portato via l'estate. E in questo secondo scorcio di ottobre dal caldo anomalo, quasi primaverile, l'autunno è arrivato fragoroso. Niente pioggia, non ancora. Se ne parla nel fine ...

L'Italia nella morsa del maltempo : nubifragio a Roma - Tromba d'aria a Milano : Roma: chiuse alcune stazioni della metro, automobilisti sui tetti delle macchine - A causa del maltempo sei stazioni della metro sono state chiuse dopo essersi allagate. Diversi automobilisti sono ...

Tromba d'aria Milano : bufera di vento/ Maltempo ultime notizie : allarme verso il centro della città : Tromba d'aria a Milano, bufera di vento nella zona sud fino a Viale Monterosa: ultime notizie Maltempo in Lombardia, il vortice si sta spostando verso il centro della città.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 00:07:00 GMT)

LItalia nella morsa del maltempo : nubifragio a Roma - Tromba daria a Milano : L'Italia torna nella morsa del maltempo . Forti piogge si sono abbattute nel pomeriggio di domenica nel Catanese , trasformando le strade in fiumi. Stesso destino per Roma , dove è caduta anche una ...

Tromba D'ARIA MILANO : BUFERA DI VENTO/ Maltempo ultime notizie : danni e alberi caduti - allarme sui social : TROMBA D'ARIA a MILANO, BUFERA di VENTO nella zona sud fino a Viale Monterosa: ultime notizie Maltempo in Lombardia, torna il freddo. Molinelli in Stazione Centrale(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 22:28:00 GMT)

Milano. Tromba d’aria : mulinelli in zona Stazione Centrale : Emergenza maltempo a Milano. Una Tromba d’aria si è abbattuta sulla città e la provincia. I Pompieri hanno ricevuto diverse