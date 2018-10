Tragedia per il Leicester | si schianta fuori lo stadio l' elicottero del padrone | Vichai

Gita scolastica finisce in Tragedia per il maltempo : 18 morti : Sono 17 i morti, in maggioranza studenti, causati dall’alluvione improvvisa che ha colpito e trascinato via l’autobus sul quale viaggiavano vicino al Mar Morto, in Giordania. A bordo del pullman c’erano 37 studenti e 7 accompagnatori: le ricerche sono ancora in corso per trovare i dispersi. Al lavoro nella zona termale di Zara Maeen vi sono elicotteri, truppe e sommozzatori, ai quali si sono aggiunti – su richiesta di ...

Napoli - crollo del neon a scuola : «Noi salvi per un secondo - poteva essere una Tragedia» : «Siamo riusciti a scansarci un secondo prima, poteva tramutarsi in tragedia». Questa la testimonianza di Angelo, 17 anni, studente dell?Isis Casanova nel centro di Napoli, uscito...

Importante ritrovamento a Pompei - riaffiorano 6 scheletri di persone : “Ecco i loro ultimi istanti prima della Tragedia” : Nuovo importantissimo ritrovamento negli scavi di Pompei: sono stati trovati i resti di 6 persone, probabilmente donne e bambini, che si erano rifugiati in una stanza da letto nel disperato tentativo di salvarsi dalla pioggia di lapilli che aveva invaso l’abitazione. “Un ritrovamento scioccante, ma anche molto Importante per la storia degli studi“, commenta con l’ANSA il direttore Massimo Osanna. Gli scheletri sono stati ...

Roma : deputati Pd - Salvini usa Tragedia per ennesimo comizio : Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Questa mattina siamo andati a San Lorenzo per portare 16 rose davanti al luogo dove è stata ritrovata Desirée. Lo abbiamo fatto senza clamore, col rispetto e il dolore di chi comprende che non era quello il momento per la polemica politica”. E' quanto si legge in una not

Nuova Tragedia nei boschi : 20enne muore ucciso per sbaglio durante battuta di caccia al cinghiale : ... simile a quella di un 19enne ucciso nell'Imperiese 20 giorni fa, sottolineando che 'la responsabilità politica e morale di questa Nuova morte di caccia, l'ennesima, ricade su chi non ha raccolto l'...

Francesca Fioretti - su Instagram una poesia per Davide Astori. È il primo post a 7 mesi dalla Tragedia : Sono passati oltre sette mesi da quel tragico 4 marzo in cui Davide Astori morì in un hotel in cui si trovava in ritiro prima della partita della sua Fiorentina (di cui era capitano)...

Tragedia sfiorata - pullman si ribalta sul cavalcavia : paura per una squadra di calcio [NOMI e DETTAGLI] : Le ultime ore sono state di apprensione, si è rischiata una Tragedia che avrebbe sconvolto il mondo del calcio. Il pullman che accompagnava i calciatori dell’Hermes Casagiove ha rischiato di finire sui binari del treno. L’episodio è avvenuto presso la stazione di Ponte, in provincia di Benevento, l’automezzo ha sfondato le recinzione ed è rimasto in bilico sul muretto, da valutare il motivo dell’incidente, una ...

Tragedia in montagna - 49enne di Castano perde la vita : Tragedia in montagna nel weekend Era andata a fare una gita in Valsesia con un gruppo di amici Raffaella Caimi, 49 anni di Castano, quando ha perso la vita, dopo essere precipitata in un dirupo. Gli ...

NEPAL - Tragedia DI ALPINISTI : 9 MORTI/ Tempesta di neve - sepolti da valanga : corpi dispersi : NEPAL, strage di ALPINISTI: 9 MORTI sul monte Gurja: ultime notizie, gli scalatori sono stati sorpresi da una violenta Tempesta di neve abbattutasi sul loro campo. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 21:26:00 GMT)

Tragedia in Nepal : nove alpinisti perdono la vita sul monte Gurja : Nella notte appena trascorsa, alle pendici del monte Gurja in Nepal, un gruppo di almeno nove alpinisti è stato vittima della forza della natura. Il campo base è infatti stato travolto da un valanga causata da una brutta tempesta di neve, causando la morte degli escursionisti. Il numero - ancora solo stimato - è di nove morti, data l'impossibilita' di continuare le ricerche. Il gruppo di alpinisti si era appostato nel campo base, proprio in ...

Tragedia in Nepal : nove alpinisti perdono la vita sul monte Gurja : Nella notte appena trascorsa, alle pendici del monte Gurja in Nepal, un gruppo di almeno nove alpinisti è stato vittima della forza della natura. Il campo base è infatti stato travolto da un valanga causata da una brutta tempesta di neve, causando la morte degli escursionisti. Il numero - ancora solo stimato - è di nove morti, data l'impossibilità di continuare le ricerche. Il gruppo di alpinisti si era appostato nel campo base, proprio in ...

Milano - Tragedia nella notte : 2 auto contro un Tir - morte carbonizzate 2 persone : L'incidente a Seggiano di Pioltello: i mezzi hanno preso fuoco. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri

Tragedia per il calcio svedese - morto per arresto cardiaco colui che stregò Zlatan Ibrahimovic : Un arresto cardiaco fulminante ha stroncato a 32 anni Labinot Harbuzi, giocatore elogiato pubblicamente nel 2009 da Zlatan Ibrahimovic Un fulmine a ciel sereno, una notizia che sconquassa il calcio svedese. Labinot Harbuzi è morto all’età di 32 anni, stroncata da un arresto cardiaco fulminante che non gli ha lasciato scampo. ph. Twitter Malmoe Come riportato dal Sun, l’ex stella del Malmoe FF e del Feyenoord è stato ritrovato ...

Uomini e donne - la Tragedia di Valentina Autiero : umiliata e rifiutata - crolla in un pianto disperato : 'Una brutta cotta'. È così che Maria De Filippi commenta il comportamento di Valentina Autiero nei confronti di David Scarantino . Nella puntata di mercoledì 10 ottobre di Uomini e donne al centro ...